Ce troisième opus de la course sprint imposée à marche forcée par le promoteur du Championnat du monde de Formule 1 aura enfin été couronné de succès, et de loin vu le spectacle lénifiant proposé précédemment par Silverstone et Monza. Il faut dire qu'on avait une donnée de base excitante, gage de réussite de ce nouveau format, avec la position de dernier partant de Lewis Hamilton, destitué trois heures avant le départ de sa place de poleman pour DRS non conforme, la veille en qualification.

Ad

Grand Prix de São Paulo Deux places perdues et un tour dans l'herbe : C'était très chaud pour Verstappen au départ IL Y A UNE HEURE

Vingtième sur la grille de départ, le Britannique a remonté 15 places pour finir dans le top 5 au bout des 24 tours de ce mini-Grand Prix. Un résultat dont il ne profitera pas entièrement en ce week-end assez pénible pour lui, vendredi matin, il avait hérité d'une pénalité de 5 positions pour l'installation dans sa W12 n°44 d'un cinquième V5 en dehors des trois autorisés pour l'ensemble de la saison.

Malgré ses pneus "medium", le septuple champion du monde a régalé le tout Interlagos et gagnant quatre positions au départ puis en passant Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Fernando Alonso (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren), le plus réfractaires puisqu'il a eu besoin de quatre tours, Sebastian Vettel (Aston Martin), assez facilement au DRS Esteban Ocon (Alpine), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Charles Leclerc (Ferrari), et enfin Lando Norris (McLaren) en se jetant à l'intérieur du virage n°1, sous les clameurs de la foule.

Problème de boîte de vitesse pour Verstappen

En réaction à la disqualification de la W12 n°44 (sur une erreur de montage), Mercedes avait placé Valtteri Bottas dans une stratégie agressive, en chaussant sa machine de gommes "tendre" qui ont eu facilement le dessus de la Red Bull du poleman Max Verstappen en "medium" au départ, et lui ont mis le masque à l'arrivée. Jamais le Finlandais n'a donné de signe de faiblesse, et s'il a parfois vu le Néerlandais m'immiscer dans sa zone DRS, moins d'une seconde derrière lui, ça n'a jamais duré.

A aucun moment en mesure de challenger le leader, même avec des pneus plus endurants, MV33 a peut-être révélé une faiblesse de sa RB16B pour le nouveau départ donné dimanche en pestant contre son matériel au premier tour. "Un stupide problème de synchronisation de boîte de vitesses. Ça arrive tout le temps !", a-t-il lâché, agacé, à la radio.

Carlos Sainz (Ferrari) retourné à la troisième place après l'avoir doublé en l'obligeant à passer au large du virage n°3 dans le premier tour, a donc complété le trio de tête, au grand dam de Red Bull. Avec "Super Max" en pole position en Sergio Pérez à la quatrième place au coup d'envoi, l'écurie autrichienne rêvait de faire carton plein.

Bottas récompensé par les trois points de sa "victoire" synonyme de 20e pole position en carrière, Verstappen s'est contenté de deux points alors que Sainz a récolté le dernier point en jeu. Visiblement frustré par le déroulement des événements et même inquiet de la facilité de Mercedes, le Hollandais a quand même porté son avance à 21 longueurs sur Lewis Hamilton au championnat.

Grand Prix de São Paulo Le coup de massue : Disqualifié, Hamilton partira 20e IL Y A 4 HEURES