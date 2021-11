La Fédération internationale de l'automobile a-t-elle ouvert la boîte de Pandore ? C'est fort probable car les limites de la piste ne sont plus aussi claires qu'auparavant. Il y aura de toute évidence un avant et un après Sao Paulo.

La décision de l'instance de ne pas sanctionner Max Verstappen (Red Bull) pour sa manœuvre défensive contre Lewis Hamilton (Mercedes) en hors-piste lors du 48e tour du Grand Prix de Sao Paulo a bien créé une jurisprudence. Vendredi à Losail, site du Grand Prix du Qatar, la 20e des 22 manches du Mondial 2021, le Néerlandais a indiqué qu'il s'agissait selon lui d'une nouvelle règle de course, d'une nouvelle opportunité, et qu'il en userait dès que possible à son avantage.

"Feriez-vous la même chose si la situation se reproduisait face à Lewis ? A cette question qu'il lui a été posée en conférence de presse FIA, le n°1 mondial a été sans ambigüité. "Oui, a-t-il répondu. En tant que pilote, nous savons ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire dans une voiture. On se battait dur, on a freiné tard et les pneus avaient du mal à tenir. Si j'avais tourné de manière agressive à gauche, je serai parti en tête-à-queue. C'est notre rôle de pilote : contrôler la voiture."

Face à cette dérive rampante, puisque tous les pilotes ont pris acte de cette largesse, la seule solution sera peut-être d'amener les bords de circuits. "Ça fait partie du jeu, a déclaré Charles Leclerc (Ferrari) à Canal+, à propos du recours tenté par Mercedes. C'est vrai que c'est plus sympa quand ça se bat plus sur la piste que chez les commissaires. Mais après, je comprends tout à fait la situations des deux teams aujourd'hui. Le seul avis que j'ai à donner c'est que j'aimerais qu'il y ait des graviers à la place de ses grandes zones où on peut juste relâcher les freins et faire ce que Max a fait. Ce serait bien d'avoir de l'herbe à la place de ces dégagements."

