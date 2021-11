Un sixième moteur pour Lewis Hamilton (Mercedes) et un sale coup dans la course au titre ? Alors que la journée du jeudi, réservée aux conférences de presse, est habituellement calme en Formule 1, celle-ci a, semble-t-il, accouché d'une nouvelle très importante : Mercedes va, selon plusieurs médias sur place, changer le moteur de la voiture numéro 44. Puisque c'est la deuxième fois qu'Hamilton obtient un nouveau bloc propulseur, il sera pénalisé de cinq places sur la grille et non dix comme au Grand Prix de Turquie pour son premier changement. Ce serait évidemment une très mauvaise nouvelle pour Hamilton qui compte déjà 19 points de retard sur Max Verstappen (Red Bull) au championnat du monde.

Selon les mêmes sources, Mercedes aurait repéré un problème de pression d'eau lors du dernier Grand Prix, au Mexique, achevé à la deuxième place par Hamilton. Alors qu'un abandon du septuple champion du monde, signifierait quasiment la fin de ses espoirs de titre mondial, la firme à l'étoile a semble-t-il décidé de ne prendre aucun risque.

A noter que c'est bien dimanche lors de la course que l'on qualifiera de "classique" que Lewis Hamilton va écoper de cette pénalité. Puisqu'il y a une course sprint ce weekend, sa place acquise en qualification sera la sienne sur la grille samedi et les cinq places seront ajoutées à son résultat pour connaître sa position de dimanche. Déjà réputé pour avantager les Red Bull, le circuit d'Interlagos pourrait bien être un moment décisif pour Max Verstappen.

