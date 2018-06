Mercedes : Valtteri Bottas au taquet, Lewis Hamilton pas à l'aise

Si l'équipe Mercedes avait été soulagée de limiter les dégâts à Monaco, où un naufrage était possible, elle s'attendait sûrement à autre chose qu'un retour au premier plan de Ferrari et une qualification mitigée, entre la deuxième place très satisfaisante de Valtteri Bottas, à 0"093 de Sebastian Vettel, et la quatrième de Lewis Hamilton, à 0"232.

"J'ai trouvé pas mal de performance dans la voiture entre les essais libres 3 à la qualification et j'avais l'impression de pouvoir en tirer le maximum", a commenté Valtteri Bottas. "C'est un bon résultat, même si ce n'est pas idéal de démarrer derrière Ferrari, mais nous savions qu'ils allaient apporter des évolutions ce week-end. Red Bull sera aussi une menace et c'est cool de voir trois équipes se battre pour la victoire."

Pour la formation quadruple championne du monde en titre, le point le plus important reste finalement d'avoir été capable de passer le cut en Q2 en "ultra tendre", évitant l'utilisation des "hyper tendre", que la W09 surchauffe et use trop rapidement. Ce que le Finlandais a souligné en déclarant : "Nous sommes content de notre qualif en 'ultra tendre' en Q2 : c'est le bon choix pour notre voiture."

Le moteur usagé hors de cause

"Mes derniers tours n'ont pas été bons et ça ne s'est pas bien mis pour moi", a reconnu Lewis Hamilton, fautif dans ses deux runs à l'épingle. "En essais libres, ça se présentait plutôt bien et je pense que j'aurais pu être plus rapide en FP3, mais la qualification n'a pas confirmé le potentiel que nous avions montré."

"Je ne pense pas que notre performance est en rapport avec le moteur usagé", a-t-il exposé, en référence au report de l'introduction de la nouvelle spec du V6 allemand. "Sebastian [Vettel] a simplement fait un meilleur boulot quand ça comptait, c'est-à-dire en Q3."

En course, il visera un septième succès pour égaler le record de Michael Schumacher dans un Grand Prix du Canada, mais son optimisme reste mesuré à ce sujet. "C'est serré en haut de grille et ça va être compliqué de dépasser en course. C'est sûr que ça va être dur de gagner en partant quatrième, mais ça n'a rien d'impossible."

Stratégie ou voiture de sécurité

"Lewis a réalisé un progrès utile lors de son dernier run mais il n'a jamais été totalement à l'aise avec les 'hyper tendre' et sa position qualificative le reflète", a résumé Toto Wolff. "L'aspect positif est que nous démarrons en 'ultra tendre', ce qui nous laisse des options stratégiques."

"Nous pensions avoir une chance de viser la pole position et nous n'avons eu aucun problème", a admis Andrew Shovlin, ingénieur en chef. "Lewis n'a pas vraiment trouvé la voiture aussi prévisible qu'en essais libres et de là c'était dur de tout mettre bout à bout sur un tour. Rien qu'un gain de 0"06 l'aurait mis troisième sur la grille et c'est toujours frustrant. Ça va être intéressant de voir les Red Bull en 'hyper tendre', qui ont l'air fragiles, et Mercedes et Ferrari en 'ultra tendre'. Et puis, le Grand Prix du Canada se déroule rarement sans incidents ou voiture de sécurité."