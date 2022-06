Formule 1

GP du Canada - "Avec Lauda, Mercedes n'aurait pas perdu autant de temps et aurait tiré la sonnette d'alarme plus tôt"

GRAND PRIX DU CANADA - Avec la troisième et la quatrième place de Lewis Hamilton et George Russell à Montréal, Mercedes semble en passe d'effectuer un rebond. Mais cela a mis du temps à se dessiner. Pour nos journalistes Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta, cela traduit un manque dans l'équipe qui a du mal à fixer un cap et à s'y maintenir. Les Fous du Volant sont à retrouver en podcast.

00:05:23, il y a une heure