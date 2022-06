Max Verstappen n'est pas un grand spécialiste du tour unique. Mais il est un tueur. Un vrai. Le champion du monde en titre avait un énorme coup à jouer, ce samedi, lors de la qualification du Grand Prix du Canada . Résultat : le Néerlandais a assommé la concurrence pour s'adjuger la pole position . Et mettre une énorme pression sur ses deux principaux rivaux dans la course au titre, à savoir Charles Leclerc et Sergio Pérez.

Le Monégasque ne pouvait avoir la moindre influence dans ce duel à distance, puisque l'installation d'une unité de puissance toute neuve dans sa Ferrari l'a condamné au fond de grille , et plus précisément au 19e rang puisque Yuki Tsunoda (AlphaTauri) est dans le même cas. Sergio Pérez, actuel dauphin de Verstappen au championnat et très performant ces dernières semaines, était donc le seul à pouvoir maintenir son coéquipier sous pression. Ce ne fut pas le cas.

Le Mexicain a perdu le contrôle au n°3, en plein cœur de la Q2, et encastré sa Red Bull dans les protections, piégé par une piste délicate et séchante. Max Verstappen, lui, est resté dans sa zone de confort. Car en plus d'être imperturbable lorsque l'enjeu est aussi important, le Néerlandais est aussi dans une zone de confort dans des conditions humides.

Encore une claque à la concurrence

"On est resté calme pour ne pas commettre d'erreurs", a sobrement commenté, après coup, celui qui a parfois semblé évoluer dans un monde à part durant cette qualification. Avec 0"645 de marge sur son premier poursuivant, à savoir Fernando Alonso, le leader du Mondial a creusé le deuxième plus grand écart de la saison en qualification. Derrière le Grand Prix d'Émilie-Romagne, où il avait repoussé Leclerc à 0"779... là aussi dans des conditions difficiles. Pas un hasard.

Oui, j'aime les sensations que procure ce circuit, avec des passages francs sur les vibreurs qui rappellent un peu le karting à l'époque", a souligné le pilote de 24 ans. Il faut dire que le circuit Gilles-Villeneuve est devenu un terrain de jeu idéal pour lui, maintenant que le moteur Honda rebadgé Red Bull lui permet d'être performant en lignes droites. "", a souligné le pilote de 24 ans.

Après un vendredi parfait et un samedi réussi, dimanche pourrait être un tournant au championnat. Fernando Alonso, ainsi que Carlos Sainz, qui n'est plus une menace au championnat, pourraient devenir des alliés s'ils ne le surprennent pas au départ, pour contenir d'éventuelles remontées de ses deux poursuivants au classement. L'occasion est belle.

