Baraka Mercedes, fiasco Ferrari, Grosjean en feu : Le Grand Prix en questions

Vettel peut-il gagner ?

Oui évidemment, car Kimi Räikkönen (McLaren) a vaincu à Suzuka en 2005 en partant de la 17e pole position. Mais le défi n'est statistiquement pas dans ces cordes : l'Allemand de Ferrari n'a jamais gagné en démarrant en dehors du Top 3. Rien d'impossible cependant : Lewis Hamilton a imposé sa Mercedes à Hockenheim cette année alors qu'il n'avait jamais triomphé en s'élançant autrement qu'en 1re, 2e ou 3e ligne.

Qui a la meilleure stratégie ?

A priori les pilotes Mercedes, qualifiés devant en "tendre" en Q2 alors que la Red Bull de Verstappen (3e) et les Ferrari de Räikkönen (4e) et Vettel (8e) ont passé le cut avec des "super tendre".

Pour Pirelli, c'est clair : le plan de course le plus rapide est à un arrêt. Avec un relais d'ouverture de 25 tours pour les partants en "tendre" avant de passer aux "medium", ou l'inverse avec un premier relais de 28 tours. Bref, Hamilton, en pole et Bottas, deuxième, ont un double avantage. Car Verstappen, Vettel et Räikkönen ne pourront pas pousser leurs gommes rouges plus de 20 tours avant de prendre des "medium".

Est-ce que Ferrari a une marge de manœuvre contre Mercedes ?

Aucune, à part si les Mercedes se loupe dans les grandes largeurs ! Räikkönen part derrière les W09 en "super tendre" et la course sera disputée par temps sec si la météo dit vrai.

Qui sera le meilleur Français ?

Romain Grosjean (Haas) s'est idéalement qualifié 5e, en "tendre". "On a trouvé une bonne performance", a déclaré le Français sur Canal+. "Le vent s'est calmé un peu, ça nous a aidés, je pense qu'on a fait aussi les bons changements entre les essais libres 3, où je n'ai pas forcément eu un super feeling, et la qualif. Là, c'était tout sur un tour, la piste encore un peu mouillée à certains endroits. On est très très bien placé, on a fait une bonne partie du travail. On a va essayer de garder cette position. C'est très dur de dépasser ici, donc pourquoi pas ?"

Pierre Gasly (Toro Rosso) partira deux rangs derrière, mais en "super tendre". Quant à Esteban Ocon (Force India), sa 8e place de départ était intéressante mais il a écopé d'une pénalité de trois places pour vitesse excessive sous drapeau rouge en fin d'essais libres 3.

Y aura-t-il des dépassements ?

Le circuit japonais n'est pas réputé pour ça. Le virage n°1 et le freinage de la chicane apportent les meilleurs opportunités mais en regardant les stats, ça ne donne rien d'extraordinaire : 29 dépassements en 2015, 35 en 2016 et 16 en 2017.

Quelles sont les principaux pièges de Suzuka ?

Le vent dans le virage n°1, une entrée trop rapide dans le premier ou le second Degner ou une bordure simplement escaladée mènent tout droit à la sortie de piste. Et souvent au mur de pneus qui n'est pas loin à cet endroit.