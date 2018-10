Ferrari - Sebastian Vettel était "d'accord", Maurizio Arrivabene en "colère"

Le temps dira si cet échec est un tournant dans la saison de Ferrari, mais il a un peu plus limité la possibilité de Sebastian Vettel de refaire ses 50 points de retard sur Lewis Hamilton au championnat du monde. Samedi, le pilote a, comme son coéquipier Kimi Räikkönen, démarré la Q3 en pneus "intermédiaire" pour vite avertir son équipe que la piste était "suffisamment sèche" pour rentrer trop tard prendre des "super tendre".

"Au début de la Q3, on m'a demandé si j'étais d'accord, j'ai dit oui, a indiqué l'Allemand, qui partira huitième sur la grille. Evidemment, c'était la mauvaise décision et c'est facile de le dire maintenant, mais ça aurait pu tourner autrement. Nous avons pensé qu'il pouvait pleuvoir encore, mais au bout du compte non."

"S'il avait plu cinq minutes plus tôt, ça aurait une toute autre histoire, a-t-il poursuivi. Néanmoins, ça n'était pas notre session en termes de timing et nous avons connu des situations similaires deux fois auparavant cette saison. Nous sommes une équipe, nous acceptons ensemble les conséquences. Dimanche sera un autre jour. Partir d'une position si éloignée ne sera pas facile mais ce n'est pas impossible."

"Il nous manque probablement une personne expérimentée"

Si pour le quadruple champion du monde il faut se serrer les coudes en espérant un retournement de situation toujours possible, son patron n'a pas eu la patience de garder ce qu'il avait sur le cœur. "De la façon dont ça s'est passé, je ne pense pas que la pole position était à notre portée, mais ce qui est arrivé est inacceptable", a expliqué Maurizio Arrivabene, au magazine britannique Autosport.

"Je suis très en colère, a ajouté le directeur d'équipe des rouges. Ça n'est pas la première fois que ce genre d'erreurs arrive. Je ne le dis pas pour pointer quelqu'un en particulier, mais je suis très déçu. Au contraire d'autres occasions, c'était facile de comprendre ce qui se passait en piste, car nos rivaux ont quitté les stands en pneus slicks. Parfois, c'est plus utile de lever les yeux des ordinateurs et regarder la piste, et utiliser son sens commun. C'est vrai que nous sommes une équipe jeune, et il nous manque probablement une personne expérimentée capable de litre les situations correctement et rapidement".