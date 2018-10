Lewis Hamilton, 80 poles à la loupe (et ça donne le vertige)

L’Histoire nous dira un jour où placer Lewis Hamilton aux côtés des autres légendes de son sport. Mais une chose est certaine, le pilote britannique, qui devrait logiquement décrocher d’ici quelques semaines une cinquième couronne mondiale qui fera de lui l’égal de Juan Manuel Fangio, continue de poser son empreinte sur son époque, chaque week-end un peu plus. D’un point de vue strictement statistique, c’est incontestable, même si Sebastian Vettel a très largement dominé le début de la décennie en cours, du temps de ses quatre titres chez Red Bull.

Les chiffres sont notamment implacables quand il s’agit de l’exercice si particulier du tour chronométré en qualification, où Hamilton excelle et ne laisse que des miettes à ses rivaux. Le quadruple champion du monde est tout simplement intouchable quand il faut chasser la pole, même pour son alter ego de Ferrari (80 poles en 225 Grand Prix pour l’Anglais contre 55 pole en 216 GP pour l’Allemand).

Depuis le début de sa carrière, en 2007, le pilote Mercedes est parti plus d’une fois sur trois de la première position de la grille (35,55% du temps). Seuls trois hommes ont fait mieux que lui depuis la création du championnat du monde, mais avec (beaucoup) moins de départs au compteur : Juan Manuel Fangio (56,86%, pour 29 pole en 51 courses), Jim Clark (45,83% pour 33 pole en 72 courses) et… Ayrton Senna (40,37%, pour 65 pole en 161 courses).

Hamilton consigue la pole en InterlagosAFP

Schumacher est déjà loin dans le rétro

Hamilton a décroché samedi à Suzuka une huitième pole cette saison, et surtout la 80e de sa carrière pour faire gonfler encore un peu plus un record qu’il détient seul depuis le Grand Prix d’Italie 2017, où il avait fait tomber la marque de Michael Schumacher (68 poles). Il a donc compilé douze positions de pointe supplémentaires en un peu plus d’un an, ce malgré la concurrence féroce des Ferrari.

Depuis 2014, et le début de l’écrasante domination des Flèches d’Argent, LH44 tourne d’ailleurs à la moyenne ahurissante de près de dix poles par an (voir ci-dessous). Hamilton profite, évidemment, de saisons à rallonge puisque, depuis 2010, il a disputé au moins 19 courses chaque année (quand Senna, par exemple, n’en disputait que 16). Et dire qu’après le Japon, il restera encore quatre courses à disputer pour augmenter ces stats…

Hamilton et le tour chrono en détails

La première pole : Au Canada, en 2007, où il a fait coup double en décrochant la première victoire de sa carrière.

Le circuit qui lui réussit le mieux : L’Australie, où il a signé 7 poles en 12 Grand Prix. Paradoxalement, Hamilton ne s’est imposé que deux fois sur l’Albert Park. Il est revanche quasiment imbattable quand il part en pole au Canada (6 poles, 6 victoires), en Hongrie (6 poles, 6 victoires), en Chine (6 poles, 5 victoires), en Grande-Bretagne (6 poles, 5 victoires) et en Italie (6 poles, 5 victoires).

Le circuit qui lui réussit le moins : Monaco, où il n’a réalisé qu’une seule pole en 12 GP.

Le record qui lui manque : Le nombre de poles sur une seule saison, propriété de… Sebastian Vettel (14 en 18 GP en 2011). Ayrton Senna a lui réussi deux saisons à 13 poles en 16 courses (1988 et 1989).

Lewis Hamilton (Mercedes) au Grand Prix d'Australie 2018Getty Images

McLaren-Mercedes (de 2007 à 2012)

2007 : 6 poles (Canada, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Hongrie, Japon, Chine)

2008 : 7 (Australie, Canada, Allemagne, Hongrie, Belgique, Japon, Chine)

2009 : 4 (Europe à Valence, Italie, Singapour, Abou Dhabi)

2010 : 1 (Canada)

2011 : 1 (Corée du Sud)

2012 : 7 (Australie, Malaisie, Hongrie, Italie, Singapour, Abou Dhabi, Brésil)

Mercedes (depuis 2013)

2013 : 5 (Chine, Grande-Bretagne, Allemagne, Hongrie, Belgique)

2014 : 7 (Australie, Malaisie, Chine, Espagne, Italie, Singapour, Russie)

2015 : 11 (Australie, Malaisie, Chine, Bahrein, Monaco, Canada, Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique, Italie)

2016 : 12 (Australie, Bahrein, Espagne, Canada, Autriche, Grande-Bretagne, Italie, Malaisie, Etats-Unis, Mexique, Brésil, Abou Dhabi)

2017 : 11 (Australie, Chine, Espagne, Canada, Azerbaïdjan, Grande-Bretagne, Belgique, Italie, Malaisie, Japon, Etats-Unis)

2018 (en cours) : 8 (Australie, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique, Singapour, Japon…)