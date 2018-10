Lewis Hamilton est passé entre les gouttes pour sa 80e pole, Vettel et Ferrari se sont noyés

Quoi de neuf sur le Grand huit ? La huitième pole position saisonnière de Lewis Hamilton, samedi à Suzuka, et la neuvième place qualificative de son rival pour le titre, Sebastian Vettel. On savait le circuit du Grand Prix du Japon punitif et sa météo avec, la combinaison des deux a mené à un K.O. à l'avantage de Mercedes face à Ferrari, en préambule à la 17e manche du Mondial.

Les alertes pluvieuses étaient un piège pendant l'heure décisive et le goût du risque de Ferrari a fait le reste, offrant sur un plateau d'argent à Lewis Hamilton une 80e pole position en carrière, et à son écurie une 98e distinction.

Un don incroyable de se mettre en danger pour rien, pourrait-on dire de la part de l'équipe italienne, qui au moment de serrer le jeu pour préserver ses dernières chances de titre a choisi d'envoyer ses pilotes perdre du temps en "intermédiaire" en début de Q3, alors que le peloton avait compris que le temps était compté ; qu'il fallait se presser de tenter un chrono en "slick" avant une nouvelle averse.

Au moment où les Rouges faisaient rentrer Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen pour passer des "super tendre", il était déjà trop tard. Lewis Hamilton venait de claquer la pole position en 1'27"760, devant Valtteri Bottas à 0"299, le Finlandais et l'Allemand partaient au large à Spoon Curve. "Iceman" quatrième à 1"7, "Baby Schumi" neuvième à 4"432, une nouvelle preuve de l'incapacité de Maranello à supporter la pression des événements avant même celle de Mercedes.