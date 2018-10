Lewis Hamilton (Mercedes) : "Sous pression, nous faisons les bons choix"

Pour sa 80e pole position, Lewis Hamilton a encore bénéficié de l'organisation impeccablement huilée de Mercedes, samedi à Suzuka. Sorti d'emblée avec les bons pneus "super tendre" pour faire un temps avant l'arrivée de la pluie en Q3, le numéro 1 mondial britannique a eu tout bon. Au contraire de son adversaire de Ferrari, Sebastian Vettel, fourvoyé dans son choix de pneus "intermédiaire" et seulement huitième sur la grille de départ du Grand Prix du Japon, dimanche à 7h10.

"La séance a bien débuté mais quand on regarde à l'extérieur du garage et qu'on voit la pluie, le crachin, que c'est très humide, et deux voitures en tête-à-queue..., a raconté #LH44. C'est très difficile de savoir si la piste allait sécher. Nous n'avions pas tourné sous la pluie et apparemment il allait pleuvoir en Q3. Nous attendions dans le garage que quelqu'un sorte. Je pense que nous avons pris les bonnes décisions."

80 pole positions, "un cap"

"C'était un peu inhibant car nous n'allions pas pouvoir faire un second tour. L'équipe a fait un tel travail en termes de timing, nous n'avons commis aucune erreur même quand il y a eu beaucoup de pression - comme toujours - en qualification. Encore une fois, tout le monde dans l'équipe a été froid, calme, concentré."

"Il est très difficile de prendre les bonnes décisions dans ces situations, mais je pense que c'est une des différences que nous avons su faire cette année, a-t-il ajouté. "Sous pression, nous faisons les bons choix et c'est ce qui fait que nous sommes la meilleure équipe au monde.

C'est une sacrée expérience d'être dans cette équipe et je ne pense pas que 80 pole positions soit la fin mais c'est un cap et j'en suis très fier. Les six dernières années avec l'équipe ont été incroyables et je suis reconnaissant envers tout le monde de me permettre d'exploiter mes propres capacités."

Pour une fois, Toto Wolff a mis en exergue le travail collectif qui a mené à la 56e première ligne Mercedes, grâce au deuxième temps de Valtteri Bottas. "Lors du premier run en Q3, les pilotes ont trouvé le bon équilibre entre agressivité et prudence par des conditions piégeuses et grasses. Mais aujourd'hui, la plupart des applaudissements doit revenir à l'équipe sur le muret, dans le garage et dans nos usines de Brackley (châssis) et Brixworth (moteur). Des jours comme celui-là, il faut souligner que c'est bien plus facile de faire les choses mal que bien."