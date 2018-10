Libres 1 : Lewis Hamilton (Mercedes), un chrono et une grosse chaleur

Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé vendredi matin à Suzuka le meilleur temps des essais libres 1 du Grand Prix du Japon, la 17e manche du Mondial, en 1'28.691, soit 0"446 plus vite que son coéquipier, Valtteri Bottas, et 0"682 plus vite que Daniel Ricciardo (Red Bull).

Toutefois, le numéro 1 mondial, posté désormais 50 points devant Sebastian Vettel (Ferrari), auteur du cinquième temps à 0"994, se serait bien passé d'un moment de peur à son arrivée à la chicane "Prost - Senna", en début de séance. Pierre Gasly (Toro Rosso) y était au ralenti. Une imprudence qui a valu le Français une réprimande.

Kimi Räikkönen (Ferrari) quatrième, Esteban Ocon (Force India) a été le "meilleur des autres", classé septième à 1"900.

L'autre incident à retenir de cet entraînement ? La sortie de piste de Fernando Alonso (McLaren), piégé par le virage n°1.