Libres 2 : Lewis Hamilton (Mercedes) intouchable

Le vendredi est en général la journée des questions sans réponse. En l'absence de certitude sur quantités d'essence embarquées, la hiérarchie préfigurant la qualification est difficile à lire. Là, on se demande juste qui sera la plus près de Lewis Hamilton sur le tour chrono, samedi.

Le film des essais libres 2

Comme le matin, le Britannique de Mercedes a roulé vendredi après-midi à Suzuka dans un autre monde. Il a dégagé une telle impression d'aisance au volant d'une Flèche d'argent qui le menait sans broncher où il voulait ! Spécialement dans les esses du premier secteur, surnommés "Le serpent", et dans le double droit de Degner des virages n°8 et 9. Deux juges de paix parmi d'autre qui l'ont amené à signer un fulgurant 1'28"217 en pneus "super tendre", les plus tendre de la gamme Pirelli. 0"461 plus vite que son coéquipier, Valtteri Bottas, et surtout 0"833 plus compétitif que son rival pour le titre, Sebastian Vettel (Ferrari).

"Cette piste est phénomène", a même lâché l'Anglais, trois fois vainqueur du Grand Prix du Japon, au moment où l'Allemand aggravait son cas chronométrique en rentrant avec un pneu arrière gauche "super tendre" cloqué. Un problème pas isolé chez les Rouges : Kimi Räikkönen a développé des cloques avec ses "tendre".

Derrière les Mercedes et la Ferrari de Sebastian Vettel, la Red Bull de Max Verstappen est la première monoplace à plus d'une seconde, quatrième à 1"040, devant la "rossa" de Kimi Räikkönen, la Force India du Français Esteban Ocon et la Haas de son compatriote, Romain Grosjean. Quant au troisième Tricolore, Pierre Gasly (Toro Rosso), son treizième temps cache un programme de travail inachevé. Il n'a accompli que dix tours en foin de session à cause d'une pompe à essence défaillante.