Toto Wolff (Mercedes) : "Une position désastreuse pour Vettel"

Ferrari a fabriqué un piège pour y précipiter ses pilotes, samedi à Suzuka. En début de Q3, la Scuderia a lancé Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen en pneus "intermédiaire" avant tout le monde, sans se préoccuper de savoir ce que faisaient Mercedes et Red Bull. Sans s'inquiéter de se demander à quel si son pari de la pluie était partagé. Avec le résultat que l'on sait. Que les écuries allemande et autrichienne ont commenté.

"C'est vraiment une position désastreuse pour lui, a jugé Toto Wolff, le directeur d'équipe de Mercedes. "Il a une voiture très rapide, mais Lewis est difficile à stopper quand tout va bien pour nous. Nos gars ont eu tout bon. Nous avons beaucoup discuté de la stratégie, 'intermédiaire' contre 'super tendre'. Ils ont pris la bonne décision au bon moment."

"Notre timing n'était pas le bon"

"Je considérais Vettel comme le favori pour le titre mais il a fait beaucoup de fautes, ce qui me dérange, a confié son ancien mentor chez Red Bull, Marko, au site autrichien, Laola1. Mais je suis aussi surpris par des choses qu'a fait Ferrari. Quand on voit que Mercedes se repose maintenant sur Hamilton, alors pourquoi ne pas avoir échangé les positions de Kimi et Sebastian comme ils auraient pu le faire en Autriche (ndlr : Räikkönen avait fini deuxième devant Vettel) ? Et pourquoi en qualification ne pas avoir envoyé Kimi avant Vettel, comme ils auraient pu le faire à Monza ? A présent, Vettel n'a plus le droit à la moindre erreur. Mais s'il y arrive, ce sera de toute façon dur pour lui."

De son côté, Sebastian Vettel a admis sa responsabilité. "Notre timing n'était pas le bon, a reconnu l'Allemand. On a essayé les 'intermédiaire' mais ça ne marchait pas. Mon premier tour a été à peu près bon. J'ai commis une erreur à Spoon et j'y ai perdu le plus gros de mon temps. Le second tour n'est pas allé au bout car la pluie est arrivée. Partir d'une position si éloignée ne sera pas facile mais ce n'est pas impossible."

Toutefois, une bonne nouvelle est arrivée dans cette grisaille. Suite à la rétrogradation de trois places d'Esteban Ocon (Force India) pour vitesse excessive sous drapeau rouge en essais libres 3, le quadruple champion du monde de Maranello a gagné une position sur la grille de départ.