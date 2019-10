Opération rachat pour Ferrari. Ce dimanche, à Suzuka, la Scuderia est attendue au tournant par ses tifosi, déçus de l'épilogue à Sotchi il y a presque deux semaines. Au-délà du résultat décevant (abandon de Vettel, Leclerc 3e), c'est la gestion de la course qui a fait beaucoup parler en Italie. Même chose pour celle concernant ses deux pilotes, parfois plus concentrés à se répondre indirectement via leur radio qu'à se concentrer sur la course elle-même.

"Je veux battre Seb et lui veut me battre", assure Leclerc

Revanchard, Charles Leclerc l'est certainement. Mais il ne le sera pas au détriment de son écurie. "La priorité reste l'équipe. On va tout faire pour son bien à Suzuka", a assuré le Monégasque dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport. Et quant à sa relation avec Sebastian Vettel, il assure que tout est désormais "plus clair". "II y a eu des malentendus et on en a discuté. Je n'ai pas vu Sebastian à Maranello mais j'ai rencontré Binotto (Team Principal, NDLR), qui lui avait parlé", poursuit-il.

Alors, on oublie et on reprend tout depuis le début chez Ferrari ? Pas certain... "Toutefois, c'est normal : Je veux battre Seb (Vettel, NDLR) et lui veut me battre", assure Leclerc, qui compte bien s'imposer à Suzuka dimanche, une piste où il aime "piloter".