Chassez les difficultés, elles reviennent au galop. Après plusieurs semaines relativement tranquilles (hormis Sotchi), la Scuderia Ferrari connaît un début de week-end compliqué à Suzuka. Pour l'heure, c'est avantage Mercedes. Après avoir dominé la première séance d'essais libres, les Flèches d'Argent ont récidivé dans la deuxième. Quatrième et cinquième, Charles Leclerc et Sebastian Vettel sont relégués à respectivement 0"356 et 0"591.

"Je peux encore m'améliorer dans ma conduite"

Le Monégasque, bien conscient qu'il y a du pain sur la planche, ne "sait pas trop" ce qu'il manque à son équipe. "Je peux encore m'améliorer dans ma conduite. Mais il est clair que nous ne sommes pas au niveau des Mercedes", a-t-il expliqué au micro de Sky Italia. "J'espère dans des conditions un peu différentes pour les qualifications, avec de la pluie et un tracé plus humide...", poursuit Leclerc, qui se méfie également des deux Red Bull.

"Elles semblent très rapides", a estimé le Monégasque. Max Verstappen, troisième ce vendredi, semble en effet avoir sa carte à jouer. Une autre mauvaise nouvelle pour Ferrari avant la suite du programme, totalement bouleversée par le passage du typhon Hagibis.