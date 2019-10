Valtteri Bottas (Mercedes) a signé vendredi après-midi à Suzuka le meilleur temps des essais libres 2 du Grand Prix du Japon, une performance qui pourrait avoir son importance par la suite. Les roulages de samedi annulés en raison du typhon Hagibis qui sévit sur les îles nippones, la séance de qualification a été reportée à dimanche matin (3h00 françaises), et en cas d'impossibilité météo, c'est le résultat de cette seconde qui serait retenu pour constituer la grille de départ.

Renault 17e et 18e

Auteur d'un tête-à-queue après la chicane lors de son premier passage aux pneus "tendre" à la 28e minute, le Finlandais a confirmé son meilleur chrono des essais libres 1 en battant encore son coéquipier Lewis Hamilton, de 0"100.

Lors de cette séance, Max Verstappen (Red Bull) a créé une petite sensation sur le circuit du moriste Honda en complétant le Top 3, à 0"281. Magré une dernière charge en fin de session, les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel sont restées derrière, aux quatrième et cinquième places, à respectivement 0"356 et 0"591. Alexander Albon, second pilote de Red bull, s'est classé juste derrière eux, à 0"617 de Valtteri Bottas.

Sur ce beau circuit rythmé qui fait la part belle au pilotage mais aussi aux qualités de tenue de route des machines, c'est la McLaren de Carlos Sainz qui s'est distinguée derrière les trois grandes équipes. L'Espagnol a réussi le septième temps, à 1"266, devant la Racing Point de Sergio Pérez, en progrès depuis quelques épreuves, la Toro Rosso de Pierre Gasly et l'autre monoplace de Woling pilotée par Lando Norris.

Les Renault 17e et 18e à plus de deux secondes, Kim Räikkönen (Alfa Romeo) est pour l'heure à la porte de Top 10.