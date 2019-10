Valtteri Bottas a signé un succès limpide, dimanche à Suzuka, où Mercedes a conquis son sixième mondial des constructeurs consécutif, ce que seul Ferrari avait réalisé auparavant, de 1999 à 2004.

Troisième sur la grille suite à la séance de qualification disputée le matin même, le Finlandais, déjà victorieux cette saison à Melbourne et à Bakou, a mis fin à douze Grands Prix d'échec en contournant les Ferrari de Sebastian Vettel, en pole position, et Charles Leclerc au départ.

Rapidement détaché en tête, il n'a jamais tremblé et il avait la meilleure stratégie dans son équipe. En effet, il était programmé sur deux arrêts et son coéquipier Lewis Hamilton, seul en mesure de le battre, a dû réviser son plan initial à un pit stop. Mercedes n'ayant pas eu le temps d'évaluer l'usure des pneus aux essais, le Britannique a usé ses "medium" et a dû repasser au stand. En fin de course, le n°1 mondial pensait pouvoir reprendre la deuxième place à Sebastian Vettel, qui a finalement échappé à une pénalité malgré un mouvement sur la grille juste avant de s'élancer, mais il n'a jamais été capable de l'attaquer.

Belle remonté de Ricciardo

"Je suis très content, a expliqué le pilote de la Flèche d'argent n°77. J'ai vraiment pris un joli départ. Le rythme était super bon. J'ai contrôlé la course. Je très très fier de faire partie de cette équipe. Un sixième titre, c'est vraiment impressionnant."

Quant à Charles Leclerc, auteur d'un mauvais démarrage, il a accroché Max Verstappen dans le virage n°2, qui a fini par renoncer en raison des dégâts occasionnés sur sa Red Bull. Relégué en fond de classement, le Monégasque a remonté jusqu'au sixième rang, une place insuffisante pour empêcher le nouveau sacre de Mercedes, assuré au passage d'un sixième titre Pilotes puisque, à l'issue de cette 17e des 21 manches du Mondial, les pilotes de la Scuderia ont accumulé trop de retard.

Qualifié 16e, Daniel Ricciardo (Renault) a pris la septième place devant Pierre Gasly (Toro Rosso), Sergio Pérez (Racing Point) et son coéquipier Nico Hülkenberg. Le Mexicain, accidenté dans le 53e tour, a été sauvé par une erreur de la direction de course qui a déployé le drapeau à damier au 52e passage.