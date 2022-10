La note : 0/5

Pour le professionnalisme de l'organisation et la gestion de la course à la FIA.

Le champion : Max Verstappen (Red Bull)

Le meilleur pilote sous la pluie reste le meilleur du monde. Suzuka a offert à son nouveau sacre un écrin magique et la FIA des circonstances effrayantes puis risibles. Il a appartient à une autre planète dans ces conditions de difficulté et il a montré à Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Pérez (Red Bull) ce qu'il leur restait à faire - trouver l'astuce pour ménager les pneus sculptés - pour rivaliser un jour avec lui. Un jour, peut-être.

12 victoires cette année, c'est seulement une de moins que le record de Michael Schumacher et Sebastian Vettel, et il reste quatre courses. Il a donc de quoi ridiculiser encore ses rivaux…

Le battu : Charles Leclerc (Ferrari)

Une fois de plus, une fois de trop. L'impression désagréable que ce n'est jamais son tour, pour une raison ou pour une autre. C'est parfois les pneus "medium" ou "dur". Là, c'était les "pluie".

"Au bout de trois tours, je n'avais plus de pneus, a-t-il résumé. On a eu énormément de dégradation. En course, on est souvent très bon dans la phase de chauffe, dans les premiers tours de chaque gomme, après ça on a plus de mal."

"Charlot", officiellement 3e à 27 secondes après 28 tours, a aussi perdu sa deuxième place au championnat. Un point le sépare de Sergio Pérez (Red Bull) et il lui reste quatre courses pour la récupérer.

Les revanchards : Alpine

Gros weekend pour les Bleus. Qualifiés cinquième et sixième places, Esteban Ocon et Fernando Alonso ont fait le show pour rallier l'arrivée aux quatrième et septième positions. Le Français, dont c'est le meilleur résultat de 2022, a même passé un cap en ne cédant jamais à la pression de Lewis Hamilton (Mercedes).

Au championnat du monde Constructeurs, le 18-1 infligé à McLaren redonne la quatrième place à Enstone, pour 13 points.

Le bonus : Sebastian Vettel (Aston Martin)

Ça fait plaisir de voir un tel champion se retrouver sur un si beau circuit. Au lendemain de ses propos sur la beauté incomparable du circuit nippon, il s'est payé Alonso pour P7. On aurait presque aimé que ce soit le dernier Grand Prix de la saison pour lui offrir une sortie par la grande porte.

Le malus : La FIA

Le scandale, aurait-on dû titrer. La présence du camion-dépanneuse en piste lors de la rentrée des voitures au stand derrière la voiture de sécurité est une défaillance gravissime, et la preuve révoltante que l'accident mortel de Jules Bianchi en 2014, dans des circonstances analogues, n'a pas servi de leçon.

Pierre Gasly (AlphaTauri) se serait empalé dans le camion, à l'arrière duquel opérait un commissaire de piste, s'il avait obéi à l'injonction de ralentir. Il roulait à 250 km/h avant l'arrivée du drapeau rouge et ne pouvait rien faire. La FIA a détourné l'attention ou déplacé le problème en le sanctionnant de 20 secondes de pénalité. "Ce n'est pas l'incident de Pierre, c'est l'incident de la FIA", a bien résumé George Russell (Mercedes).

On s'en tiendra à ça, sans appuyer sur la gestion de fin de course folklorique, où la direction de course a enlevé un tour à la distance prévue. Sans parler de l'absence de communication sur le barème.

Le chiffre : 1

Première victoire de Red Bull dans l'ère hybride à Suzuka et premier meilleur tour en carrière pour Guanyu Zhou (Alfa Romeo).

La déclaration : Max Verstappen (Red Bull)

"On essaie toujours d'être un pilote plus complet, mais nous ne sommes pas des robots, on fait des erreurs. Il s'agit d'essayer de les minimiser. Parfois ça marche mieux que d'autres, mais sur l'ensemble ça a plutôt bien marché".

