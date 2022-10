Son premier secteur fut nerveux, dans le bon sens du terme. Son deuxième secteur fut enchanteur. Et son troisième à peine plus décevant. Ce samedi, à Suzuka, Charles Leclerc (Ferrari) a fait tout ce qu'il fallait pour partir en pole position dimanche.

Le souci, c'est qu' un autre a rempli les mêmes conditions . Un certain Max Verstappen (Red Bull). Pour la quatrième fois de la saison, le Néerlandais a fini devant le Monégasque. Et, comme à Spielberg (0"029) ou à Vandzoort (0"020), cela s'est joué à rien.

Ça fait tellement de qualifications où Charles et Max se tiennent en si peu de temps

"C’était un tour vraiment tendu ici, car il est difficile d’équilibrer les trois secteurs, a expliqué le vaincu du jour après la séance. J’ai perdu un peu de temps dans le dernier, mais cela reste un beau tour et c’est déjà pas mal". Une manière de dédramatiser une grille de départ qui risque d'être largement bouleversée par la pluie annoncée dimanche à Suzuka. Mais, chez Ferrari, on a pris note que Leclerc était malchanceux ces derniers temps.

"C'était un tour super propre jusqu’au dernier virage, a commenté pour sa part Carlos Sainz, 3e à 0"057 de Verstappen. Mais c'est franchement dommage de passer encore à un dixième (sic) de la pole. Ça fait tellement de qualifications où Charles et Max se tiennent en si peu de temps… C'est tombé à chaque fois de l'autre côté pour nous mais on espère, d'ici la fin de saison, que ces petits dixièmes soient de notre côté et qu'on arrive à avoir ces poles positions".

Une manière d'asseoir un peu plus la domination de Ferrari dans le secteur cette saison. Avec 11 poles positions pour la Scuderia contre 6 à Red Bull, la supériorité de la firme italienne est assez nette. Mais pour les convertir en victoires, c'est une autre histoire…

Leclerc ne profite pas des ennuis de Verstappen : "Ferrari se contente d'être 2e"

