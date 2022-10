Grand Prix du Japon

Grand Prix d'Australie : L'éloge de la patience

Je savais déjà qu'il y avait une possibilité que nous ne terminions pas la course, mais j'ai essayé de ne pas y penser, explique-t-il. Ce n'est pas ce dont on a besoin quand on veut se battre pour le titre, l'écart est déjà assez grand comme ça. Globalement, il ne semble pas y avoir de solution facile, donc nous devons travailler dur en tant qu'équipe, il y a beaucoup de choses à travailler. C'est bien sûr une longue saison et beaucoup de choses peuvent arriver. Je pense qu'à ce stade, nous avons besoin de 45 courses !" Le Néerlandais encaisse son deuxième abandon technique en trois courses . Face à ce début d'hémorragie, qui le rejette à 46 points du n°1 mondial, Charles Leclerc (Ferrari), il tire la sonnette d'alerte sans s'énerver. "explique-t-il

Ce n'est pas Max Verstappen qui a parlé, mais le leader de l'équipe. La suite va lui donner raison. Trois courses plus tard, il sera en tête du championnat du monde.

Max Verstappen (Red Bull) quitte sa monoplace lors de son abandon au Grand Prix d'Australie, le 10 avril 2022 Crédit: Getty Images

Grand Prix de Monaco : "Ce n'est pas le Max Verstappen Racing"

Red Bull a exercé peu d'influence pour aider Max à prendre la tête. Max n'a pas été aidé par la stratégie choisie. Ça a tourné complètement en faveur de Checo", se plaint-il. Depuis les premiers tours, Max Verstappen freine moins bien au virage n°1 que son coéquipier, Sergio Pérez, et s'incline en qualification face au Mexicain. Qui profite du fiasco stratégique pour l'emporter. #MV1 a subi pendant les 64 tours de course et termine 4e . Son père Jos, qui suit tous les Grands Prix de son poste d'observation au fond du garage bleu marine, s'en prend au management de l'équipe. "", se plaint-il.

Visé, Christian Horner reprend de volée l'ancien pilote de Formule 1 en déclarant : "Les pilotes font partie d'une écurie. Ce n'est pas Sergio Pérez Racing ou Max Verstappen Racing, c'est Red Bull Racing. Ils travaillent pour l'équipe, ils pilotent une voiture conçue par environ 800 employés. Ils sont un maillon de la chaîne."

Carlos Sainz (l./Ferrari), Sergio Pérez, Christian Horner and Max Verstappen (Red Bull) - Monaco GP Crédit: Getty Images

Chez Red Bull, la priorité est toujours donnée à Max Verstappen, sauf circonstance exceptionnelle. Monaco est était une, Max Verstappen le sait et il ne fait pas de vague après cette sortie paternelle. Verstappen Jr sait aussi que Horner doit entretenir la motivation de Pérez pour qu'il joue son rôle de numéro 2.

Grand Prix d'Autriche : La défaite sans mener le combat de trop

Trois ans après le coup de force à Spielberg, le contraste est saisissant et témoigne d'une nouvelle approche dans le rapport de force. Le combat est perdu d'avance, surtout. Là, il n'est plus question de sortir Charles Leclerc (Ferrari) de la piste pour le doubler et filer vers la victoire. Les rôles sont inversés et le Néerlandais en accepte l'augure. C'est un peu nouveau, car il a fait sa réputation sur des manœuvres défensives.

Plus encore, il passe de "Super Max" à un rôle de faire-valoir en 24 heures. Dominateur de la course Sprint la veille, il s'incline à trois reprises sans broncher. Sans esquisser la moindre manoeuvre tendancieuse. Déjà dépassée par le rythme de la "rossa" n°16 en "medium", la RB18 n°1 est encore moins dans le coup en "dur".

"Je ne pouvais pas attaquer au freinage, je ne pouvais pas mettre les gaz, je n'avais pas de traction, et après deux tours dans chaque relais, j'ai perdu beaucoup de vitesse", peste-t-il. "Dans les moments difficiles, il faut marquer des points et nous l'avons fait", ajoute-t-il.

Charles Leclerc et Max Verstappen après la séance de qualifications du Grand Prix d'Autriche 2022 Crédit: Getty Images

Ce jour-là, il a fait de la conquête du titre est une question d'usure. Vainqueur de cinq des huit derniers Grands Prix, il laisse le Monégasque gagner pour la première fois depuis Melbourne . Et ne lui cède finalement que six points, en tenant compte de son meilleur tour en course.

Grand Prix de Belgique : Presque sage

En Hongrie, juste avant la pause estivale, il est remonté de P10 à P1 sur un mode très agressif. C'est passé de justesse, avec un 360° à la clé, et il est conscient que ça ne passera pas une deuxième fois de suite. Relégué sur le 14e emplacement de la grille (le 13e en fait car Gasly part des stands) suite à un changement de moteur, il opère comme annoncé une remontée plus prudente, mais toute aussi efficace. Il a annoncé la veille ne viser qu'un podium. Une sagesse qu'on ne lui connaissait pas, que la supériorité de sa RB18 lui permet de battre en brèche

Grand Prix de Singapour : Le coup de gueule

Max Verstappen s'est parfois copieusement énervé contre son motoriste du temps de Renault. Il le fait régulièrement à la radio aussi, mais il a toujours les formes pour critiquer son équipe. C'est la caractéristique des leaders de faire monter la pression en interne et d'éviter des griefs moins supportables en public.

Quand son ingénieur l'appelle en fin de Q2 à Singapour pour lui demander de rentrer, sous peine de tomber en panne d'essence, le champion du monde abandonne une pole position quasi certaine et se met dans une colère folle . Ses jurons impersonnels sont un message pour le collectif, et chacun se sent concerné sans être nommé.

Adrian Newey, Max Verstappen et Christian Horner (Red Bull), le 2 octobre 2022 à Singapour Crédit: Getty Images

L'explication donnée, le pilote livre ses impressions aux médias, en regrettant le couac, et quitte le circuit sur le champ, sans se rendre au debrief de l'équipe. Un grosse entorse au protocole que l'équipe supporte tant plus que est vraiment fautive.

Red Bull Racing ne fait pas état de la fuite de son pilote, et c'est le journaliste néerlandais Eric van Haren qui la révèle. Le champion du monde lui a fait un résumé de son principe, en lui disant : "C'est une grosse gaffe de la part de l'équipe. Oui, je le dis, je veux aussi qu'ils me le disent quand je fais une erreur."

