Fallait-t-il donné le départ du Grand Prix du Japon dans de telles conditions ? C'est la question que l'on se pose après les nombreux incidents qui ont émaillé le coup d'envoi de la dix-huitième manche du Mondial, dimanche sur le circuit de Suzuka.

Sur une piste détrempée, les pilotes ont éprouvé les pires difficultés à trouver la bonne trajectoire, en proie à l'aquaplanage et par une visibilité médiocre. AU départ, lors duquel Max Verstappen (Red Bull) a maintenu l'avantage de sa pole position devant Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari), qualifié troisième, a trop accéléré en attaquant les esses et a perdu le contrôle de sa F1 75. Il a tapé fort et a été le premier à rejoindre la liste des abandons. Malheureusement, dans le choc il a arraché un panneau publicitaire qui s'est envolé sur la piste, et Pierre Gasly (AlphaTauri) l'a ramassé sur son capot, ce qui lui a bouché la vue.

Cette situation dangereuse a poussé la direction de course à déployer à stopper l'épreuve au drapeau rouge.

Outre le tête-à-queue de Guanyu Zhou (Alfa Romeo) à l'épingle du virage n°11, Alexander Albon (Williams) a abandonné sur bris de boîte de vitesses.

De retour à son garage avec le panneau publicitaire, Pierre Gasly (AlphaTauri) a indiqué à son équipe avoir vu un camion en pleine piste. "J'aurais pu me tuer !", s'est-il exclamé.

