Alpine a lancé l'opération de reconquête. Sonnée 22 points à 0 par McLaren dimanche dernier à Singapour à cause d'un K.-O. technique avant la mi-course, doublée par l'écurie de Woking à la quatrième place du championnat du monde Constructeurs, l'équipe française relève le gant à Suzuka.

Samedi, sur l'unique circuit en huit du Mondial, révélateur des tenues de route des monoplaces, Esteban Ocon et Fernando Alonso ont signé les cinquième et septième temps de la séance de qualification du Grand Prix du Japon, devant respectivement deux et une Mercedes.

"Super !, s'est exclamé le Français, sur Canal+. La voiture marchait super fort dès la Q1, et même tout le week-end ; sous la pluie on était aussi rapide, donc on va dire que s'il y a un peu de pluie demain, on devrait être dans le match aussi. On a eu des améliorations à Singapour, et on a pu le montrer ici. Ce n'était pas un tour parfait en plus. J'aurais pu descendre sous les 1'30". Ça fait plaisir de pouvoir revenir fort dans les points. Il y aura sûrement de la pluie. Au départ, ou juste après. Le problème, c'est l'intensité. On verra."

"C'est une super histoire qu'on peut écrire avec Pierre, tous ensemble, avec l'équipe, a-t-il dit à la chaîne française. On est deux Normands, qui avaient deux rêves à la base, et maintenant on est coéquipiers avec l'un des plus grands manufacturier de la Formule 1. C'est juste top et j'ai hâte de pouvoir commencer à collaborer avec lui." Et de glisser un mot sur l'annonce de l'arrivée de Pierre Gasly (AlphaTauri) chez les Bleus en 2023 , en remplacement de Fernando Alonso., a-t-il dit à la chaîne française.

Alpine a eu tout bon

Le score entre les deux Latins est désormais de 8-8 en qualification cette saison, mais "Nando" n'a pas dit son dernier mot, quelques soient les conditions. "Je pense que nous aurions pu être plus compétitifs encore si les conditions avaient été humides, donc j'espère que la météo sera un peu mitigée dimanche, a dit le vétéran de 41 ans, recordman des participations en Grand Prix (350). Si c'est une course chaotique, alors nous avons beaucoup moins à perdre que les voitures devant nous, qui se battent pour le championnat. La voiture s'est bien comportée tout le week-end et je suis surpris de voir à quel point toutes les équipes sont proches, avec seulement quelques dixièmes de seconde d'écart entre plusieurs d'entre elles. S'il y a de la pluie, il faudra rester concentré et alors il y aura une possibilité d'être dans le top 5 sous le drapeau à damier."

"Clairement, notre voiture fonctionne bien sur ce magnifique circuit, a noté Alan Permane, le directeur sportif. Nous avons réalisé trois solides parties de qualification où tout s'est bien mis en place et je pense que cela se reflète sur les feuilles de temps."

