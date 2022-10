avec quatre voitures de P5 à P8 groupées en simplement 0"2". "A 0"9 du plus rapide", précise-t-elle encore. Tout sauf un accident : cet écart était déjà constitué en essais libres 3. Mercedes a perdu la bataille des dixièmes, samedi à Suzuka . C'est ce que l'équipe allemande retient de qualifications aux sixième et huitième places de Lewis Hamilton et George Russell sur le circuit du Grand Prix du Japon, "". "", précise-t-elle encore. Tout sauf un accident : cet écart était déjà constitué en essais libres 3.

La meilleure des W13 est donc P6, et c'est le pire résultat de la saison après Djeddah, Imola et Spa-Francorchamps, et ce n'est pas vraiment une surprise pour les pilotes comme le staff, conscients que la pluie avait masqué les insuffisances de la "Flèche d'argent", vendredi.

"Nous savions en venant sur ce circuit que nous ne serions pas en lice pour la première ligne ou la victoire - Red Bull et Ferrari sont dans une ligue différente ici - et nous avons des limites fondamentales avec notre voiture, a résumé le septuple champion du monde, qui a battu son jeune coéquipier lors des cinq dernières séances de qualification. C'est agréable de piloter et c'était une séance propre pour moi, mais nous sommes encore loin du rythme ultime."

"Notre voiture a beaucoup de traînée"

"Nous attaquons aussi fort que possible et ça passe vite dans les virages, mais nous perdons dans les lignes droites. Dimanche, peut-être que la météo jouera un rôle. Je ne pense pas que nous puissions rivaliser avec les voitures devant dans un combat direct, mais j'espère que nous pourrons battre les Alpine et mon objectif est simplement d'obtenir un meilleur résultat que celui du week-end dernier", a conclu le Britannique, 9e dans la cité-Etat.

En revanche, George Russell est tombé de haut. Vendredi, il pensait pouvoir se battre à l'avant du top 6, et son échec face aux Alpine d'Esteban Ocon et de Fernando Alonso a redimensionné son objectif.

"Nous ne nous attendions pas à être tout à fait dans le combat avec Red Bull et Ferrari, mais nous en sommes loin et nous avons en fait eu notre propre bataille serrée aujourd'hui avec Alpine, a-t-il reconnu. Nous savons que notre voiture a beaucoup de traînée et sur des circuits comme celui-ci, où il faut beaucoup d'appui mais aussi être fluides dans les lignes droites, nous avons tendance à perdre du temps. C'est quelque chose que nous travaillons à corriger pour l'année prochaine, mais cela prend du temps."

Au vu des essais vendredi, Mercedes a tout intérêt à faire la danse de la pluie.

