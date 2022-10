Grand Prix du Japon

A quelle heure la course démarre-t-elle ?

14h locales, 7h françaises.

En pole, Max Verstappen (Red Bull) laisse-t-il une chance à ses rivaux ?

Non, et ses stats sont déprimantes pour Charles Leclerc et ses adversaires. Depuis le Grand Prix de France 2021, il a transformé toutes ses pole positions en victoires (hors abandons), excepté cet été à Spielberg, où la Ferrari du Monégasque usait moins ses pneus.

Comment Ferrari peut-elle mettre Max Verstappen en échec ?

En construisant une stratégie à deux contre un. La Scuderia n'avait aucune chance face à Sergio Pérez à Singapour, en raison d'une course longtemps figée en "intermédiaire", et sur un arrêt. Si les 53 tours sont sur le sec, il faudra stopper deux fois et Carlos Sainz devra être absolument à la hauteur. C'est un peu de lui dont dépend les chances des Rouges.

Un pilote Alpine peut-il monter sur le podium ?

Ce serait un progrès de deux positions par rapport aux meilleurs résultats d'Esteban Ocon et Fernando Alonso, qui sont de véritables clones cette saison avec chacun une 5e et une 6e place à leur actif. Dans ce but, une course sur surface mixte serait presque l'idéal, car les A522 performent aussi bien sur le mouillé que le sec.

Mercedes a-t-elle une chance de battre Alpine ?

Plus sur le mouillé que sur le sec. Andrew Shovlin a même laissé entendre que les W13 de Lewis Hamilton (P6) et George Russell (P8) étaient en configuration "pluie". "Nous avons eu du mal avec la voiture sur le sec ; le travail ce matin pour la course n'était pas mauvais mais le tour unique s'est avéré difficile et les pneus ne mordaient tout simplement pas, a expliqué l'ingénieur en chef d'exploitation après la qualification.

"On perd beaucoup de temps dans les lignes droites, mais on n'est pas particulièrement rapides dans les virages non plus. En qualification, l'équilibre était à un niveau correct mais le temps au tour ne tombait tout simplement pas. Nous sommes restés sur les niveaux supérieurs (d'appui) de l'aileron arrière car la dégradation en essais libres 3 était très élevée et il y a un risque croissant de pluie dans la course. Dans ces deux situations, le niveau de l'aileron devrait être un avantage. Ce ne sera cependant pas un avantage de dépasser les Alpine, ce que nous devons faire tôt si nous avons une chance de participer à une course avec Red Bull et Ferrari."

Pierre Gasly (AlphaTauri) peut-il faire un top 10 ?

De la 17e place, ça se présente mal. Et ça deviendra une mission quasi impossible s'il pleut. Le Français rencontre des problèmes de température de freins à Suzuka.

Quelles sont les pièges du circuit à éviter ?

L'aire de départ en descente, d'abord : attention à tout faux mouvement juste avant l'extinction des feux ! Le vent dans le virage n°1 peut décharger une monoplace sans prévenir, une entrée trop rapide dans le premier ou le second Degner, ou une bordure intérieure mordue suffit à mener tout droit dans le mur de pneus.

Enfin, le virage n°11 est un vrai challenge en termes de pilotage, où les malentendus sont fréquents. C'est l'un des plus lents, il se négocie à 70 km/h. En arrivant, il faut freiner dès la mi-chemin du n°10, tout tournant à droite puis à gauche pour l'épingle. C'est pourquoi on voiture aussi beaucoup de blocages de roues.

Quelle difficulté particulière de Suzuka pour les monoplaces ?

A cause de ses nombreux longs virages en appui, le tracé est plus pénalisant qu'ailleurs en temps de poids. Les voitures ordinairement peut à l'aise avec le plein vont souffrir.

Pourquoi la Vmax a moins d'importance ?

Suzuka est le seul autre circuit avec à Monaco doté d'une zone DRS en raison de son faible kilométrage de lignes droites : 1,2. Les dépassements sont aidés dans la ligne droites des stands mais c'est plus à la chicane "Prost-Senna" qu'ils ont lieu. Ces dernières années, l'édition 2017 n'a pas été prolifique (16) mais on en a totalisé 26 avec le DRS et 26 sans en 2019.

Quelle stratégie pour les 53 tours de course ?

L'usure des pneus est assez bien répartie en raison du dessin en huit de ce circuit - le seul du calendrier - qui équilibre mieux les virages à droite (10) et à gauche (8).

Quelles conditions Max Verstappen doit-il remplir pour être champion du monde ?

Il doit gagner avec le point du meilleur tour. Si ce n'est pas le cas, il doit prendre 8 points à Charles Leclerc (Ferrari) et 6 à son coéquipier Sergio Pérez, selon une multitudes de scénarios.

Verstappen titré au Japon ? Les différents cas de figure

