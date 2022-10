Champion ou pas champion ? À sa descente de voiture dans le parc fermé de Suzuka (Japon), Max Verstappen (Red Bull) ignorait encore si sa trente-deuxième victoire en carrière serait suffisante ou non pour valider définitivement sa deuxième couronne mondiale en Formule 1.

Outre la confusion autour du cas Charles Leclerc (Ferrari) - le Monégasque a franchi la ligne d'arrivée en deuxième position avant de se voir déclasser à la troisième place en raison d'une pénalité de cinq secondes pour avoir court-circuité la chicane dans le dernier tour de course -, le Néerlandais ne savait pas combien de points la direction de course allait lui attribuer au terme d'un Grand Prix du Japon réduit à 29 petites boucles.

La règle voulant que la pleine attribution des points ne soit pas effective lorsque moins de 75% de la distance totale de la course a été parcourue, le fer de lance de l'écurie autrichienne aurait, en théorie, dû patienter quelques semaines de plus pour célébrer son deuxième titre mondial en catégorie reine.

Récompensé de 12,5 points l'an dernier (soit la moitié du barème normal) pour sa victoire en Belgique lors d'une course entièrement disputée sous régime de voiture de sécurité et limitée (officiellement) à un tour, Max Verstappen (Red Bull) a cette fois encaissé 25 points pleins et entiers alors que les pilotes ont tout juste dépassé la moitié des 53 tours initialement programmés ce dimanche.

Le fameux article 6.5

A la reprise de la course, chacun s'est projeté dans l'hypothèse d'une application d'un des trois barèmes de secours créés par la FIA après le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021, afin de ne plus se retrouver avec des demi-points au classement.

Ces trois systèmes intermédiaires dépendent de la distance effective courue, et valent pour moins de 75% de celle prévue :

De 2 tours à 25% de la distance : 6, 4, 3, 2, 1 points

De 25% à 50% de la distance : 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 points

De 50% à 75% de la distance : 19, 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1 points

Simplement, la FIA a oublié de communiquer sur le fait que ces systèmes valaient pour une course stoppée au drapeau rouge. Et l'arrêt du Grand Prix du Japon, dans le troisième tour, a ajouté à la confusion.

Titré dans des circonstances chaotiques sur la piste et en dehors, Max Verstappen a simplement bénéficié de l'application stricte de l'article 6.5 de la réglementation FIA, qui ne vaut que pour une course neutralisée qui ne reprend pas. Eduardo Freitas, le directeur de course, a donc appliqué le barème habituel, valable dès lors qu'une course dépasse 50% de sa distance. La totalité des points a donc été donnée aux dix premiers de ce 18e rendez-vous de la saison.

Avec donc 25 points inscrits contre les seules 15 unités récoltées par son rival Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) repart de Suzuka fort d'une avance (113 points) désormais irrattrapable pour le leader de la Scuderia, quatre courses étant encore à disputer pour un total maximum de 112 points en jeu.

