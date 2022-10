Cette fois, les jeux sont faits. Vainqueur autoritaire d’un Grand Prix du Japon fortement perturbé par la pluie et raccourci à seulement quarante minutes de course, Max Verstappen (Red Bull) a décroché ce dimanche son deuxième titre mondial en Formule 1. Jamais menacé sur le juge de paix de Suzuka, le Néerlandais s’impose devant la monoplace sœur de Sergio Perez (Red Bull) et son rival Charles Leclerc (Ferrari) pénalisé de cinq secondes pour avoir tassé le Mexicain dans le dernier tour.

Le spectacle s’annonçait grandiose. Deux pilotes (Verstappen et Leclerc) au sommet de leur art. Un circuit légendaire et particulièrement exigeant en guise de terrain de jeu. Et pour couronner le tout des conditions météorologiques difficiles souvent synonyme de grand spectacle en piste. Mais alors que tout le monde attendait l’explication au sommet entre les deux hommes forts de championnat 2022 de Formule 1, le Grand Prix du Japon a sombré dans la parodie dès l’extinction des feux de ce dix-huitième rendez-vous de la saison.

Deux heures d'interruption et un sacre tardif

Interrompu dès la fin du deuxième tour sous drapeau rouge après la violente sortie de piste de Carlos Sainz (Ferrari) et l’incident de Pierre Gasly (Alpha Tauri) qui s’en est suivi (le Français a percuté un panneau publicitaire renvoyé en piste par la Ferrari de l’Espagnol), le Grand Prix du Japon n’a repris que près de deux heures plus tard sans que les conditions météorologiques n’exigent un tel degré de précaution. Entre-temps, la direction de course s’était déjà signalée par sa maladresse en autorisant l’intervention en piste d’un engin de levage alors que toutes les voitures n’avaient pas encore regagné la voie des stands.

Le pauvre Pierre Gasly, arrivé à plus de 250 km/h sur la zone, n’est pas près de l’oublier lui qui avait vu, dans ces circonstances similaires, son compatriote Jules Bianchi se tuer à Suzuka en 2014. Finalement relancée après trois nouveaux tours derrière la voiture de sécurité, la course a alors offert un spectacle plus terne qu’attendu, l’assèchement précoce de la piste permettant aux pilotes de passer rapidement en gommes intermédiaires. Comme souvent, la direction de course avait trop attendu pour renvoyer les voitures en piste.

