Une ombre plane sur la première pole position de Max Verstappen au Grand Prix du Japon, sa 18e en carrière, samedi à Suzuka. Le Néerlandais se sait au fond de lui en sursis suite à l'enquête ouverte par les commissaires de la Fédération internationale de l'automobile à propos de son imprudence lors en Q3, la dernière partie de la qualification de la dix-huitième manche du Mondial 2022.

Il roulait au ralenti dans le virage n°15 lorsqu'il a soudainement mis un gros coup d'accélérateur, dans la préparation de son second tour chrono. Attentif à tout, le champion du monde se montre souvent agressif pour maintenir sa place dans le peloton dans cette phase cruciale de la session. Il avait peut-être vu débouler Lando Norris (McLaren) dans ses rétroviseurs, ce qui expliquerait sa manoeuvre. Qui s'est avérée particulièrement dangereuse car il a perdu le contrôle de sa RB18 n°1. En pleine embardée, l'Anglais est passé à pleine vitesse à sa gauche. L'accident évité de justesse, Max Verstappen s'est excusé auprès de son collègue à la fin de la séance et a commenté l'incident comme un simple incident, lors de son interview à chaud.

Le plus rapide lors du dernier entraînement, disputé sur une piste sèche contrairement à la veille, Max Verstappen s'est donc lancé dans la course à son second titre de champion du monde de façon presque idéale. Il sait que ça ne tient qu'à lui. Une victoire bonifiée du point du meilleur tour lui suffira, sinon il devra s'arranger pour prendre huit point à Charles Leclerc (Ferrari) et six à son coéquipier, Sergio Pérez.

Pourtant, tout n'a pas été parfait lors de cette session pour le Batave, qui a vécu sur son premier tour chrono, réalisé en 1'29"304, pour emporter la décision. En effet, lors de sa seconde tentative le Monégasque s'est approché à 0"010. Le coup est donc passé près, jamais aussi près même pour "Super Max", dont c'est la plus étriquée de toutes les pole positions.

Plus d'infos à suivre...

