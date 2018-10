Libres 3 : Max Verstappen (Red Bull) toujours devant

Max Verstappen aura été le roi des essais libres. Samedi matin sur les hauteurs du circuit Frères Rodriguez de Mexico, le Néerlandais a confirmé qu'il postulait à un nouveau record en Formule 1 en tant que plus jeune poleman de tous les temps. A 21 ans et 27 jours, le pilote de la Red Bull n°33 est prêt à effacer des tablettes Sebastian Vettel, le plus précoce de tous, auteur du meilleur chrono en qualification du Grand Prix d'Italie 2008, à 21 ans et 72 jours.

Passé les premières hésitations dûes à une piste humide, les pilotes se sont rués en fin de séance en pneus "hyper tendre" pour en savoir plus sur leurs possibilités. En 1'16"284, le Batave, vainqueur du Grand Prix du Mexique 2017, a eu le dernier mot, 0"254 devant Lewis Hamilton (Mercedes), dont le moteur fonctionnait enfin normalement après avoir fait l'objet d'une mesure de précaution la veille en raison de problème de température interne non maîtrisée.

Tweet

Sebastian Vettel (Ferrari), qui doit gagner pour espérer empêcher le Britannique d'être champion du monde une cinquième fois, a établi le troisième meilleur temps, à 0"282.

Mercedes revenu dans la course au chrono, tout n'a pas été parfait car Valtteri Bottas a été obligé de stopper dans le stade suite à une panne hydraulique.