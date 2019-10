Lewis Hamilton a démarré avec un meilleur temps en trompe l'œil, vendredi à Mexico. Signé en "tendre" seulement 0"119 devant la Ferrari de Charles Leclerc. Dans la seconde séance, les problèmes sont véritablement apparus lorsque les Rouges ont chaussé les gommes les plus performantes. Valtteri Bottas n'a même pas sauvé les apparences en tournant à 0"614 de Sebastian Vettel, le plus rapide.

"Ce ne fut pas une journée géniale mais on en a l'habitude à Mexico, a constaté Lewis Hamilton, relégué à 0"963 lors des essais libres 2. Nous n'avons pas eu de gros problèmes, nous avons juste essayé de comprendre les pneus. Entre un run court et un run long, la piste qui change avec les températures, c'est dur de trouver exactement comment faire fonctionner les pneus, mais c'est le jeu. La voiture était bien en essais libres 1, mais nous avons procédé à des changements pour la deuxième séance, la piste a un peu changé en termes de grip et de températures et nous n'avons pas trouvé les bons réglages. Et je n'ai pas non plus fait un bon tour."

Vidéo - Faux témoignage, police, pit fantôme, environnement : Hamilton, roi de la bourde 01:57

Son collègue Valtteri Bottas a raconté un peu la même histoire. "Ce ne fut pas une journée facile pour nous : la piste était très glissante et je galérais avec l'équilibre de la voiture en essais libres 1, a relaté le Finlandais, dernier pilote à pouvoir empêcher le Britannique d'être champion du monde. Dans la deuxième séance, c'était bien mieux mais nous manquons encore de grip. Ferrari et Red Bull semblent rapides sur cette piste, mais nous pouvons améliorer pas mal de choses."

La dégradation, clé du problème

"Le type 'tendre' souffre un peu sur ce bitume ; c'était assez mauvais l'an dernier mais nous avons réalisé des progrès cette année, a-t-il ajouté. J'ai pu aligner quelques tours en 'tendre'. Cependant, le 'dur' que j'ai passé à la fin était assez résistant et plus constant. Nous pourrions voir plusieurs stratégies dimanche, ce qui s'annonce intéressant…"

Vidéo - Champion du traquenard, Prost, "Va te faire foutre Charlie !" : les incroyables du GP du Mexique 01:21

Enfin, Andrew Shovlin a livré quelques détails supplémentaires sur le scenario de la journée. "Nous ne savions pas à quoi s'attendre ici et Mexico avait été notre pire course l'an dernier, a rappelé l'ingénieur en chef des Gris. Nous avons donc passé un peu de temps à tenter de comprendre les problèmes de 2018. Notre première séance a paru bonne mais nous avons régressé dans la seconde. Nous avons déjà quelques idées sur la mauvaise direction que nous avons pu prendre mais c'est la dégradation à la fois sur le tour unique et sur long run que nous devons améliorer. Il nous faut régler ça sur la voiture avant de penser à l'objectif que nous pouvons atteindre en qualification et en course. C'est en tout cas intéressant d'un point de vue ingénierie", a-t-il conclu.