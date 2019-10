Lewis Hamilton (Mercedes) a une première occasion de remporter son sixième titre mondial, dimanche sur le circuit Frères Rodriguez. Et dès le premier entraînement du Grand Prix du Mexique, il s'est attelé à la tâche en réalisant le meilleur tour en 1'17"327.

Sur le tracé le plus haut du championnat du monde - 2220 mètres - comportant plusieurs longues lignes droites, on attendait peut-être plus les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel. En fait, le Britannique a battu la SF90 du Monégasque de 0"119 grâce à un choix de pneus plus agressif sur cette piste glissante, car peu utilisée dans l'année. #LH44 avait des "tendre" lors de son tour le plus compétitif alors que le pilote de la Scuderia avait des "medium".

Vainqueur du Grand Prix du Mexique en 2017 et 2018, Max Verstappen (Red Bull) a pris position en "tendre", au troisième rang, à seulement 0"134. N'a-t-il vraiment que peu de chances de s'imposer à nouveau, comme il l'a prétendu ? Rien n'est moins sûr. Sur la seule piste du championnat du monde où il s'est imposé deux fois, le Néerlandais a pris a laissé son coéquipier Alexander Albon, quatrième, à 0"488.

Valtteri Bottas (Mercedes), victorieux du dernier Grand Prix au Japon et seul pilote encore capable d'empêcher Lewis Hamilton d'être champion du monde, s'est classé cinquième à 0"678, et Sebastian Vettel, sixième à 0"891. Précision importante : l'Allemand a enregistré son meilleur chrono en "medium"'.

Cette séance a été interrompue pendant une dizaine de minutes après une heure de roulage par le crash de Lance Stroll (Racing Point) au virage n°16.