La pole position du Grand Prix du Mexique paraissait promise à un pilote Ferrari vendredi soir, mais désormais rien n'est moins sûr. Charles Leclerc a bien dominé en 1'16"145 les essais libres 3 de la 18e manche du Mondial, samedi sur le circuit Frères Rodriguez, devant son coéquipier Sebastian Vettel à 0"027 (retenu en début de séance à son stand par un problème de capteur électronique), mais leurs rivaux de Mercedes ont fait un sérieux bond en termes de performance.

Un peu perdus dans les réglages et inquiets quant à l'usure de leurs pneumatiques, sur un tour comme sur un relais, après la première journée de tests, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton se sont rapprochés à respectivement 0"114 et 0"236 du Monégasque juste avant la séance de qualification.

La session lancée sur une piste humide, seul le dernier quart d'heure a offert une piste véritablement exploitable aux pilotes. Dans ces conditions particulières, Carlos Sainz (McLaren) a été exact au rendez-vous en enregistrant le cinquième temps, à 0"758, devant Max Verstappen (Red Bull), le vainqueur des éditions 2017 et 2018 du Grand Prix, qui n'a pu profiter de son tour décisif.

Diminué par une turista comme de nombreuses personnes dans le paddock, Pierre Gasly (Toro Rosso) a quand même signé le septième temps, et son compatriote, Romain Grosjean (Haas), le seizième. Pour ce qui est de Renault, les temps sont durs. Après la double disqualification du Grand Prix du Japon et l'annonce d'un examen de l'engagement de l'équipe en Formule 1, les RS19 de Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg sont restées au garage après le tour de reconnaissance de l'Allemand, à cause d'une contamination de leur système hydraulique, qui a nécessité une purge.