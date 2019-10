Max Verstappen avait un peu caché son jeu, et il l'a avoué une fois la pole position en poche, samedi sur les hauteurs de Mexico. A l'occasion de ses deux runs, le Néerlandais a signé le meilleur temps en qualification. En 1'14"910 puis en 1'14"758. Devant les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel, pourtant favorites.

"Secrètement, on espère toujours et on pousse toujours pour essayer de trouver le bon équilibre de la voiture, et en Q3 tout s'est combiné, a déclaré le n°33 de Red Bull, après sa deuxième pole position en carrière. Au vu des dernières courses, nous savions que les Ferrari seraient très rapides en ligne droite mais après un tel retournement pour prendre la pole position comme ça, je dois adresser un grand merci à l'équipe. Ils ont continué de bosser dur pour mettre de nouvelles pièces sur la voiture et on a vu aujourd'hui que ça marchait."

"En feu toujours la journée"

A propos de la polémique sur l'amélioration de son temps de la pole position sous régime de drapeau jaune alors que Valtteri Bottas venait de flanquer sa Mercedes dans le mur du dernier virage, le Batave a reçu le soutien de Christian Horner. "Il n'y avait aucune indication de drapeau jaune, a affirmé le directeur d'équipe de Red Bull Racing, qui a ajouté que son pilote avait été "en feu toujours la journée".

Cependant, il y avait bien un drapeau jaune déployé devant le Néerlandais lorsqu'il est passé dans le dernier virage. Les commissaires de l'épreuve ont ouvert une enquête à ce sujet et convoqué le pilote. Il n'est pas exclu qu'il perde sa place.