Le départ risque-t-il d'être chaud entre les Ferrari ?

Oui, et on n'a pas besoin d'en rajouter là-dessus. Il y aura une sacrée fébrilité dans les cokpits des SF90 de Charles Leclerc et Sebastian Vettel à 20h10 françaises. L'épisode de Sotchi a laissé des traces et ce sera chacun pour soi, en toute méfiance ! Le Monégasque sait qu'aucun compromis n'est possible avec l'Allemand, qui n'avait pas respecté sa parole. Et ce ne sera pas une mince affaire pour lui de rester devant : il va offrir l'aspi à son coéquipier sur plus de 800 mètres avant le premier freinage...

Les tifosi signeraient sûrement pour voir les Ferrari 1 et 2 au virage n°1, quel que soit l'ordre. Car Suzuka a encore montré que le pire n'est jamais loin d'arriver cette année chez les Rouges.

Quels éléments joueront en faveur de Leclerc au départ ?

Ses huit mètres d'avance sur la grille et un bitume sûrement un peu plus adhérent. Pour le reste, ses stats sont plutôt bonnes lorsqu'il part de la pole. A 4 reprises sur 6 il a viré en tête. A Sakhir, il avait perdu deux positions, et à Sotchi une, dans les circonstances que l'on connaît.

Vidéo - Champion du traquenard, Prost, "Va te faire foutre Charlie !" : les incroyables du GP du Mexique 01:21

Qu'est-ce que peuvent espérer les Mercedes ?

A priori rien au départ car elles n'ont pas la Vmax pour rivaliser avec les Ferrari. Pour tout dire, Lewis Hamilton se méfie de Max Verstappen (Red Bull). A Sotchi, l'équipe avait tout misé sur un choix de gommes décalé. Mais ça s'annonce plus compliqué sur les hauteurs de Mexico : les rivales rouges et bleues marines seront aussi en "medium" au départ. Tout va donc se décidé sur la capacité à préserver les gommes en vie...

Verstappen sera-t-il une menace au départ ?

C'est possible mais peu probable. Le Néerlandais de Red Bull a triomphé à Mexico en 2017 et en 2018 en partant de la 1re ligne et en gagnant une place au coup d'envoi. Mais cette année, ses performances au démarrage n'ont rien de spectaculaires. Il n'a gagné qu'une place à Montmelo et à Sotchi.

Quelle stratégie de course ?

Max Verstappen (Red Bull) a gagné sur deux arrêts en 2018 et Pirelli estime que ce plan reste le meilleur pour les 71 tours, suivant la séquence : deux relais de 20 à 23 tours en "medium" puis fin en "dur". Les pilotes de Ferrari, Mercedes et Red Bull sont dans ce cas de figure optimal.

Le type "tendre" a été massivement rejeté lors des essais mais la firme de Milan atteste qu'une autre stratégie à deux arrêts, avec 9 tours en gomme rouge puis 22 à 26 en "medium" avant de passer le "dur" est compétitive.

Quant à la stratégie à trois arrêts, elle paraît trop risquée sur ce circuit où dépasser est une purge. Enfin, celle à un arrêt (26 à 30 tours en "medium" puis des "dur") est jugée la plus lente.

Que faudra-t-il surveiller en particulier ?

La dégradation, indique sans surprise Pirelli : "La gestion sera la clé, surtout s'il faut froid et que les voitures glissent. Cela pourra causer du grainage"

Hermanos Rodriguez, un circuit où on ne dépasse pas ?

Les pilotes prennent peu de plaisir sur ce circuit, et spécialement dans le stadium où il ne se passe rien. Ils considère l'endroit comme peu propice aux manoeuvres mais les chiffres des dernières années n'ont rien de dramatiques : il y a eu 25 dépassements en 2016, 24 en 2017 et 31 en 2018.

Quels résultats peuvent couronner Lewis Hamilton ?

Le Britannique doit marquer 14 points de plus que Valtteri Bottas pour être champion une 6e fois.

Mercedes peut-elle écrire l'histoire ce dimanche ?

Oui, même sans consécration de Lewis Hamilton, qui assure n'avoir "aucune pensée pour le titre". La firme à l'Etoile peut signer sa 100e victoire en Formule 1 depuis sa première, au Grand Prix de France 1954. Elle rejoindrait ainsi dans le club des centenaires Ferrari (238), McLaren (182) et Williams (114).