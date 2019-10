Wolff, Chapman, Dennis, Todt… Le top 10 des directeurs d'équipe en Formule 1

10. Christian Horner

Pilote reconverti en manager chez Arden, écurie de Formule 3000 créée par son père pour lui offrir un tremplin vers la Formule 1, le Britannique fait une belle carrière de directeur d'équipe chez Red Bull Racing depuis l'arrivée de la marque autrichienne en Grand Prix, en 2005.

A l'époque, le programme de jeunes pilotes était déjà placé sous la houlette d'Helmut Marko, et Sebastian Vettel un grand espoir. Horner a mis en application le plan de Marko en favorisant l'éclosion de l'Allemand, sacré de 2010 à 2013. Parfois au détriment de Mark Webber, jamais sorti de son rôle de n°2.

Ces quatre années aussi marquées par des sacres chez les constructeurs, Christian Horner avait pour mission de préserver l'équipe technique autour d'Adrian Newey, et il y est parvenu.

9. Ken Tyrrell

L'Ecossais a connu la réussite avec les budgets les plus restreints. Parvenu en Formule 1 en 1968 avec Matra, il a conduit le châssis français à la gloire l'année suivante avec Jackie Stewart, couronné également en 1971 et 1973, sur une Tyrrell.

Passée l'époque de son emblématique compatriote, l'ancien bûcheron a déniché d'autres talents comme Jody Scheckter, sans pouvoir en faire un champion. Michele Alboreto lui a permis de croire à un retour au premier plan en 1983, avant d'entamer un lent déclin. Il a vendu son écurie en 1998, trois ans avant sa mort.

Ken Tyrrell (Tyrrell) au Grand Prix d'Italie 1973Getty Images

8. Alfred Neubauer

L'Allemand natif d'Ostrava a eu un rôle historique dans le sport automobile en inventant le rôle de directeur d'équipe. Tout a basculé pour lui en 1926 lorsqu'il prend en charge le service compétition de Daimler-Benz. Ingénieur de formation, il est surtout un organisateur méticuleux et un meneur d'hommes à l'autorité sans faille. Y compris pour les pilotes auxquels il impose quelque chose d'inconnu jusqu'alors : les consignes d'équipe.

Dans les années 30, il guidera l'équipe Mercedes-Benz face à Auto Union dans la redoutable course à la puissance de l'ère des Titans, et à partir de 1952 il remettra les Flèches d'argent sur les circuits du championnat du monde de Formule 1, avec deux titres à la clé pour Juan Manuel Fangio (1954, 1955).

Il prend sa retraite à 64 ans lorsque la marque abandonne la compétition suite à la tragédie des 24 Heures du Mans 1955.

7. Flavio Briatore

Homme de marketing propulsé en Grand Prix parce que Luciano Benetton avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de son écurie à la fin des années 80, l'Italien a été un personnage haut en couleurs du paddock jusqu'à sa déchéance sur fond de "crashgate", en 2009.

Provocateur, politicien habile, bon client pour les médias, il a marqué son temps en étant capable de mener par deux fois une équipe au sommet en partant de rien : chez Benetton avec Michael Schumacher, et chez Renault avec Fernando Alonso. Pour deux titres pilotes à chaque fois, et trois titres constructeurs au total.

6. Toto Wolff

Après une carrière honnête en voiture de Tourisme et en GT, Torger Christian Wolff a voulu poursuivre par tous les moyens dans le paddock : il a été manager de pilotes, actionnaire de l'écurie Williams avant de prendre la direction de l'équipe Mercedes de Formule 1 (en même temps que 30% des parts), en évinçant Ross Brawn.

Cet Autrichien polyglotte (il parle allemand, anglais, français, italien et polonais) a rapidement mis en place une organisation efficace en réservant par exemple un rôle de conseiller sportif à Niki Lauda auprès des pilotes. Il a mené à bien le projet du moteur turbo et recruté James Allison après le départ de Paddy Lowe, qui aurait pu marquer un coup d'arrêt en 2017.

Il a géré l'explosif duel Hamilton - Rosberg d'une façon assez transparente, et changé son fusil d'épaule en mettant un n°2 à côté du Britannique à la retraite de l'Allemand.

Avec six doublé pilotes - constructeurs depuis 2014, il a réalisé une séquence sans précédent dans l'Histoire de la série.

5. Frank Williams

Homme d'affaires à la volonté inébranlable, l'Anglais a lancé pour de bon son écurie en 1978 après une décennie de galère avec du matériel "client", et deux faillites. Il doit en partie sa réussite à son associé, le directeur technique Patrick Head, qui a créé des machines efficaces sans être révolutionnaires jusqu'à la FW14B d'Adrian Newey, auquel il avait choisi de passer le témoin au début des années 90.

Pour donner de la puissance à ses machines, Frank Williams a toujours su faire des paris. Honda a ainsi précédé Renault avant que BMW, par ailleurs actionnaire, ne gâche tout au début des années 2000.

Frank Williams, qui a abandonné ses fonctions de directeur d'équipe lors de l'été 2019 après 50 ans de Formule 1 au quotidien, a toujours été un patron dur en négociation, froid mais respecté, pour qui le titre constructeurs (9) a toujours été plus important que celui des pilotes, obtenu sept fois avec des pilotes différents.

Tétraplégique depuis un accident en 1986, Frank Williams est l'incarnation du "pure racing", principe de management offrant au maximum la liberté à ses pilotes de se battre en piste. Au prix de quelques déboires qu'il ne regrette pas.

4. Jean Todt

Ancien copilote en Mondial des rallyes, le Français a ensuite mené Peugeot à la consécration en WRC et aux 24 Heures du Mans avant de connaître une carrière d'un rayonnement exceptionnel chez Ferrari en Formule 1. Tandem de pilotes, châssis, nouvelle architecture moteur, organisation : tout était pourtant à faire lorsqu'il est arrivé à Maranello, mi-1993.

Redoutable défenseur des prérogatives de Ferrari dans le paddock, négociateur hors pair, Jean Todt a construit peu à peu une équipe technique et managériale de rêve en recrutant chez Benetton le champion du monde Michael Schumacher, le designer Rory Byrne et le directeur technique Ross Brawn.

A partir de 1999, Maranello a aligné six titres constructeurs, et l'année suivante "Schumi" a entamé sa série de cinq titres, un fait unique dans la discipline.

Adepte d'un pilote n°1 flanqué d'un n°2 (Eddie Irvine, Rubens Barrichello, Felipe Massa), critiqué pour des consignes d'équipe qui n'étaient pas nécessaires, Jean Todt a ajouté un dernier titre pilotes à sa collection avec Kimi Räikkönen, en 2007, avant de prendre congé du paddock. Pour y revenir en 2009 en tant que président de la FIA.

3. Enzo Ferrari

Fondateur de la Scuderia en 1929 et de la marque automobile portant son nom en 1947, l'homme de Modène reste le dirigeant le plus emblématique par sa dimension de pionnier et de gestionnaire, même s'il a par exemple mis presque deux ans à se plier à la révolution du moteur arrière (1960) et autant pour passer au châssis monocoque (1963).

Le "Commandatore" n'éprouvait pas le besoin d'être sur tous les circuits et déléguait beaucoup. C'était sûrement une qualité autant qu'un défaut car les manœuvres et intrigues couraient dans son dos.

Question pilotes, il a fait de nombreux paris gagnants - le choix de l'inconnu Niki Lauda fut l'un de ses plus beaux coups - et l'ingénieur Mauro Forghieri, dont les créations pouvaient être géniales comme catastrophiques, l'aura aidé à revenir régulièrement au sommet après des périodes de creux.

Au-delà de tout cela, le symbole du savoir-faire d'Enzo Ferrari reste le moteur, qui aura toujours su traverser les époques et les changements de règlement.

En 1973, il a 75 ans lorsqu'un tournant important intervient. Inquiet des résultats du Cavalino Rampante en Endurance, son actionnaire principal FIAT recentre l'activité sportive de la firme sur la Formule 1 et désigne Luca di Montezemolo pour assurer la direction sportive de l'équipe.

A cette date, l'équipe comptait sept titres pilotes et deux titres constructeurs.

2. Colin Chapman

Le Londonien fut un ingénieur absolument brillant, révolutionnaire par sa vision avant-gardiste. Il a créé la marque Lotus qu'il amena rapidement au sommet face à Ferrari, du début des années jusqu'à sa mort, en 1982. Il a remplacé le châssis tubulaire par une monocoque sur la Lotus 25 (1962), fait du moteur un élément porteur sur la Lotus 49 (1967). C'est aussi lui qui a fait financer par Ford le V8 Cosworth défini selon ses exigences, pour changer la face de la Formule 1 à partir de 1967.

En 1968, il reprend l'idée des ailerons de Jim Hall et provoque une autre révolution visible en repeignant sa machine au nom d'un sponsor. En 1970, la Lotus 72 devient par sa conception la première Formule 1 moderne. La Lotus 79 à effet de sol, née en 1977, sera son dernier coup d'éclat.

Malheureusement, son obsession de la performance à travers le principe "light is right" a probablement été la cause de plusieurs accidents dramatiques, dont celui de Jochen Rindt, champion à titre posthume.

De cette merveilleuse aventure en F1, on retiendra son association fusionnelle avec l'immense Jim Clark et un palmarès de 6 titres pilotes et 7 constructeurs.

1. Ron Dennis

Le natif de Woking peut être considéré comme le manager le plus brillant de l'histoire de la Formule 1. Mécanicien de Jochen Rindt chez Cooper, il a gravi les échelons pour devenir le patron d'une écurie McLaren moribonde, fin 1981, avec le financement de Marlboro.

Sans pareil pour dénicher des sponsors et leur donner satisfaction, il réalise un coup de génie en recrutant le jeune John Barnard, qui va révolutionner à jamais la Formule 1 en 1981 avec la MP4, première monoplace toute en carbone. Son deuxième coup de génie est de sortir Niki Lauda de sa retraite, après deux années sabbatiques. Un choix déterminant puisque l'Autrichien l'aide à convaincre Porsche de construire un V6 turbo pour 1983, qu'il fait financer par TAG, firme de son associé Mansour Ojjeh.

Mais Ron Dennis, c'est une ambition débordante, crânement incarnée par deux des duos de pilotes les plus fantastiques de tous les temps : Lauda - Prost en 1984 et 1985, et Prost - Senna en 1988 et 1989. Le Français parti, le Brésilien perpétuera l'épopée Honda.

Mais les départs de Honda, fin 1992, puis du Brésilien, fin 1993, ouvrent une période sans victoire. Le Britannique qui honnit Ferrari s'accroche, trouve aussi un remplaçant à son sponsor-titre historique en 1997. Mais tout est en place : Adrian Newey arrive de Williams pour dessiner la meilleure voiture avec le moteur Mercedes, et Mika Häkkinen concrétise le retour aux fastes en 1998 et 1999.

Cependant, sa position se fragilise avec l'explosion du duo Hamilton - un pilote qu'il a formé - et Alonso en 2007 et une triste affaire d'espionnage qui coûte 100 millions de dollars d'amende. Mercedes n'apprécie pas et il cède les commandes de son équipe à Martin Whitmarsh en 2009. L'échec de la collaboration avec Honda le met définitivement avec l'écart, en 2016.

Au bout de trois décennies, son bilan est exceptionnel avec 10 titres pilotes et 7 constructeurs.