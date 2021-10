Helmut Marko commence à tirer des plans sur la comète, échafauder un plan imparable pour couronner son poulain, Max Verstappen. A l'arrivée du Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique, le conseiller de Red Bull Racing était bien plus disert que lors du précédent déplacement du Championnat du monde de Formule 1, en Turquie, où MV33 avait subi la loi de Mercedes. Il n'était pas seulement enclin à commenter les exploits du Néerlandais, reparti du Texas avec l'étoile de shérif, mais se projeter sur la suite et les cinq courses encore au programme.

Ad

Verstappen préféré des fans, Hamilton déclassé, hype Norris : le sondage-choc expliqué

Formule 1 Red Bull "institutionnalisé", Ferrari vestige du passé relégué : le sondage des fans décrypté IL Y A 17 HEURES

En renversant Lewis Hamilton au Circuit des Amériques, le pilote de la RB16B n°33 s'est donné 12 points d'avance en tête du Mondial. Une marge appréciable au vu des écarts étriqués jusque-là en vigueur. C'est simple, depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, le 18 juillet dernier à Silverstone, le différentiel entre les deux candidats au titre - même si Valtteri Bottas a encore une chance mathématique - n'avait jamais excédé huit unités.

Pour le vétéran autrichien de 78 ans, ça commence à ressembler à un tremplin vers la gloire. Un mini-break qui ne demande qu'à en devenir un vrai. "Comme je l'ai déjà dit, nous avons besoin de gagner dix courses si nous voulons remporter le titre cette année ; donc deux encore, a rappelé l'ancien pilote de Formule 1 et vainqueur des 24 Heures du Mans, à Sky Sports, dimanche. Peut-être pourrons nous temporiser un peu sur les circuits du Moyen-Orient car ils ont des lignes droites indécentes où les Mercedes auront vraiment un avantage."

"Hamilton est capable de douter" face à la victoire

Obliger Hamilton à tout gagner au Moyen-Orient

"Le Mexique et le Brésil devraient mieux nous convenir à cause de l'altitude", appuie l'Autrichien, qui s'avance peut-être un peu : si le circuit Frères-Rodriguez est perché à 2200 mètres, le circuit Carlos-Pace d'Interlagos ne culmine qu'à 900 mètres. Dans son calcul, il table sur la raréfaction de l'air qui minore la puissance des moteurs de 1% par tranche de 100 mètres (donc 22% et 9%), et diminue les appuis aérodynamiques sur les monoplaces.

L'idée du conseiller de Red Bull Racing est simple : gérer la fin de saison comme l'avait fait Nico Rosberg en 2016. Nanti de 33 points d'avance sur Lewis Hamilton, l'Allemand avait joué de la calculette avec quatre deuxièmes places lors des quatre derniers Grands Prix pour décrocher la lune.

En faisant les comptes, des victoires à Mexico et à Sao Paulo complétées par trois places de dauphin n'assureraient pas à 100% le titre au Batave, mais elles placeraient Lewis Hamilton dans une situation critique. Pour arracher un huitième titre, l'homme au 100 victoires et 101 pole positions serait obligé de finir par trois succès, au Qatar, en Arabie saoudite et à Abou Dabi, et de prendre quatre points de plus que son rival sur les huit attribués lors de la course sprint au Brésil (3) et pour les meilleurs tours en course (5).

Red Bull "institutionnalisé", Ferrari vestige du passé relégué : le sondage des fans décrypté

"La pression ne va faire qu'augmenter"

Cependant, tout le monde à Milton Keynes n'est pas prêt à extrapoler de la sorte la fin de saison. "Il reste 130 points à prendre (ndlr : 133 avec la course sprint), et nous n'avons que 12 points d'avance en tête, a tempéré Chris Horner, pour le diffuseur étasunien ESPN. C'est génial de l'avoir étendue à Austin car à dix tours de la fin, nous semblions devoir quitter les lieux avec deux points de retard. Mais 12 points, ce n'est rien et ils peuvent disparaître très vite comme nous l'avons déjà vu. Nous devons donc attaquer les week-ends de course comme nous l'avons fait jusque-là pour en tirer le maximum. Avec encore cinq courses, la pression ne va faire qu'augmenter."

La pression, Max Verstappen dit qu'il aime ça sans l'avoir expérimenté jusqu'à la finale d'un championnat, alors que Lewis Hamilton en a connu dix. Et la moindre de ses certitudes peut être ébranlée par un incident. Ou simplement un mauvais départ, duquel il se croyait à l'abri dimanche à Austin.

"Est-ce que ça va être la saison du retour de Lewis ? s'est interrogé Damon Hill, le champion du monde 1996. Il a vraiment besoin de regagner des courses s'il veut garder ses chances." A l'instar de Christian Horner, l'ex-pilote de Williams pense effectivement que tout pourrait être remis en question par un fait de course, voire une casse. "Je n’exclus pas que quelque chose comme cela puisse se passer. La question est de savoir si cela arrivera à Lewis ou à Max", prévient-il.

Austin, pire circuit 2021 pour Mercedes avec Zandvoort

En son for intérieur, l'ancien rival de Michael Schumacher pense peut-être d'abord à un souci qui toucherait Lewis Hamilton, privé du titre en 2016 à cause d'une casse moteur, et dont le V6 n°4 inquiète au plus haut point les motoristes allemands. Son patron Toto Wolff a indiqué le week-end dernier que la base de Brixworth avait en partie identifié le problème - une fuite au niveau du système de rappel pneumatique des soupapes - mais que la solution restait compliquée à mettre en œuvre.

Une chose est sûre, rien n'est fait du côté de Max Verstappen et Red Bull comme celui de Lewis Hamilton et Mercedes, qui sortent de leur course la plus éprouvante de la saison, à entendre le staff allemand.

"Zandvoort a aussi été un des circuits où nous avons eu des problèmes avec l'arrière, a soufflé l'ingénieur en chef, Andrew Shovlin, à Motorsport-Total.com, repris par GPblog.com. A cause de cette expérience, nous étions un peu inquiets car nous savions que ce circuit (Austin) est l'un de ceux où les pneus surchauffent. Nous savons ce que nous devons changer sur la voiture et comment bien faire travailler les pneus."

La partie de yo-yo va continuer, et c'est bien le seul point d'accord dans les différents garages. "Le rythme que nous avons montré en Turquie et en Russie, spécialement en course, était clairement meilleur que leur vitesse à Austin, a ajouté Andrew Shovlin. Nous pouvons les mettre sous pression même si nous n'avons pas la meilleure voiture."

Pour le technicien de Brackley, il est clair que la W12 avait le même rythme que la RB16B à Austin et que ça s'est décidé à la stratégie. Et que le scénario ne peut que se répéter d'ici la fin de la saison.

Grand Prix des Etats-Unis Verstappen préféré des fans, Hamilton déclassé, hype Norris : le sondage-choc expliqué IL Y A 19 HEURES