A une époque où l'offre de circuits en Formule 1 enfle sans beaucoup se diversifier - on le verra sur les nouveaux tracés de Losail et Jeddah avant la finale d'Abou Dabi - l'Autodromo Hermanos Rodriguez, terrain de jeu du Grand Prix de la Ville de Mexico ce week-end, détonne par son caractère unique depuis sa première édition en Championnat du monde, en 1963. Le circuit nommé en hommages aux frères Rodriguez de la Vega, Ricardo et Pedro, morts en course respectivement en 1962 et 1971, déroule en effet son ruban de 4 304 mètres sur les hauteurs de la capitale mexicaine, perchée à 2 285 mètres.

A cette altitude, l'air est plus rare qu'au niveau de la mer et cette caractéristique a de multiples répercussions sur les monoplaces. Le circuit représente donc un exercice complexe et excitant pour les équipes et les pilotes chargés de faire fonctionner leurs bolides dans un environnement atypique, mais pas seulement. A cinq épreuves de la fin du Mondial, ce 18e rendez-vous de la saison 2021 comporte un risque plus grand quant à la fiabilité, qui pourrait faire basculer le duel pour le titre entre le n°1 mondial Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes), qui le suit à 12 longueurs.

Avant le retour de la Formule 1 à Mexico en 2015, poussé par l'engouement populaire autour du héros local Sergio Pérez, la saison de Grand Prix culminait à quelques 800 mètres à Sao Paulo, qui sera la prochaine étape au calendrier. Mais depuis six ans, le défi n'a plus rien à voir avec de simples ajustements sur les moteurs. Les problèmes, d'une ampleur bien plus grande, se sont étendus à des domaines insoupçonnés comme l'aérodynamique …

Des moteurs poussés dans le rouge

A 2 285 mètres, l'Autodrome Frères Rodriguez a au moins l'avantage d'être d'une planéité quasi parfaite : ses points haut et point bas ne sont séparés que de 2,8 mètres, ce qui en fait le troisième circuit le plus plat en la matière, après Melbourne et Sotchi, deux autres dessins urbains.

Pour aller à l'essentiel, une donnée suffit à saisir la dimension du problème : à cette hauteur, la pression atmosphérique affiche 780 millibars soit 78% de la valeur au niveau de la mer. En clair, l'air y est plus rare et les moteurs en subissent le contrecoup.

"Le groupe propulseur est le plus affecté par la basse pression atmosphérique, souligne l'équipe Mercedes. Un moteur normalement aspiré (c'est-à-dire sans turbo) souffrirait d'une chute significative de puissance (autour de 20%). Un moteur turbocompressé peut compenser cela mais il doit travailler bien plus dur que dans des conditions normales pour y parvenir, ce qui accroît les températures (internes)." Et on sait que le V6 allemand, dont les faiblesses ont été nombreuses ces dernières semaines, n'a vraiment pas besoin de ce stress supplémentaire.

Pour ne rien arranger, l'air raréfié signifie que les flux chargés de refroidir les radiateurs à l'entrée des pontons sont moins efficaces, donnant une raison supplémentaire au moteur de surchauffer ; en sus des freins. Ce qui amène à des sacrifices en termes aérodynamiques puisqu'il faut prévoir des radiateurs et des écopes de refroidissement des freins plus grands.

Honda fait la différence avec son turbo

Alors, qui de la Red Bull de Max Verstappen ou de la Mercedes de Lewis Hamilton trouvera la solution optimale à cette nouvelle équation ? Pour l'équipe autrichienne, c'est tout vu : le Honda de la RB16B est meilleur que le Mercedes de la W12 pour une question d'architecture, sur laquelle il est difficile de s'étendre. "Pour différentes raisons - de turbo, de taille, de vitesse à laquelle il tourne… - on sait que techniquement on a un avantage par rapport à eux en altitude, nous a expliqué mardi le pilote de réserve et du simulateur, Sébastien Buemi, dans notre podcast Les Fous du volant.

"Après, ça veut dire que, quand on n'est pas en altitude, on a potentiellement un petit désavantage, poursuit le triple vainqueur des 24 Heures du Mans avec Toyota. Et puis, vous avez des petites tendances, des choix qui sont faits, qui vont potentiellement vous apporter de la performance d'un côté et vous en enlever de l'autre. En général, on a tendance à être plus compétitifs en altitude, c'est-à-dire l'Autriche, le Mexique, le Brésil, potentiellement le Nürburgring si on y va."

A l'instar du pilote suisse, la confiance d'Helmut Marko confère à l'optimisme prudent. "Les deux prochaines courses, à Mexico et à Sao Paulo, nous conviennent normalement mieux qu'à Mercedes à cause de l'altitude, vient de redire le conseiller de Red Bull Racing, à Sport1.de. Cependant, on ne peut compter que là-dessus. Nous devrons tirer le maximum de notre package, comme à Austin." Ce qui en dit long sur la tâche à accomplir...

Monaco et Monza en même temps

Et puis, le rendement du moteur et des freins ne seront pas les seuls paramètres à surveiller comme le lait sur le feu. "L'air raréfié et l'augmentation du refroidissement (via les radiateurs, les écopes) auront deux conséquences sur l'aérodynamique : moins d'appui et moins de traînée (l'effet parachute provoqué par les ailerons), insiste Mercedes. Nous roulons avec des ailerons équivalents à Monaco, et malgré cela la charge sur la voiture sera plus proche de celle de Monza." Pour une conséquence spectaculaire : "Mexico affichera l'une des Vmax les plus élevées de la saison avec 370 km/h dans l'aspiration (d'une autre voiture)."

Et comme si Mexico n'était pas assez compliqué comme ça, la température du bitume devrait tourner comme les années passées autour d'une moyenne de 43,5°C, avec une pointe à 52°C. En partie à cause du goudron très foncé qui retient la chaleur. Bref, une somme de défis à la hauteur des équipes Red Bull et Mercedes.

