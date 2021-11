Red Bull Racing a perdu beaucoup de ses certitudes et toutes ses illusions lors de la qualification du Grand Prix de la Ville de Mexico, à l'autodrome Hermanos Rodriguez. De la pire des façons, de toutes les façons imaginables en fait. Alors qu'elle croyait ses monoplaces armées du V6 Honda en terrain conquis à 2 285 mètres de hauteur, l'écurie de Milton Keynes s'est fait mystifier par le bluff de Mercedes qui avait roulé à 0"8 de son rythme potentiel en essais libres. Elle s'est elle-même laissée dérouter par une option technique de dernière minute. Et pour couronner le tout, elle a été trompée par l'un de ses siens, Yuki Tsunoda, son futur champion qui suit pour l'instant un apprentissage pour le moins brouillon en Formule 1, à coup de jurons, de crashes et de contre-performances. Jusqu'à saborder involontairement son camp comme samedi.

Le leader du Championnat du monde Max Verstappen et son lieutenant aux ordres Sergio Pérez devaient verrouiller comme à la parade la 1re ligne de la dix-huitième manche du Mondial. Finalement, ils se retrouvent sur la 2e, derrière les Mercedes reines de l'intox. D'une avance de 0"6 aux entraînements sur les W12 n°44 et 77, les RB16B n°33 et 11 sont passées en quelques heures à un retard de 0"3, victimes d'un sursaut des machines allemandes, mais aussi d'ajustements techniques malheureux sur leurs ailerons arrières, modifiés et remontés juste à temps pour la Q1. Puis d'un coup de théâtre signé de l'espoir Yuki Tsunoda.

"Dramatiquement mauvais"

Assuré d'une rétrogradation en fond de grille depuis vendredi suite à l'installation d'un moteur hors cadre réglementaire, le débutant nippon a en effet poussé pour aller en Q3 afin de filer des coups d'aspiration à son leader, Pierre Gasly, et booster les chronos du Français. L'intention était louable et il s'est parfaitement acquitté de sa mission avant de finir, comme c'est souvent le cas avec lui, par craquer. Alors que les Red Bull étaient lancées derrière lui dans leurs ultimes tours rapides en Q3, il est sorti au virage n°12, soulevant un nuage de poussière qui a perturbé "Checo" Pérez au point de le faire sortir de la piste, et gêné Verstappen, incapable d'améliorer.

"Le premier run était dramatiquement mauvais, a déclaré Max Verstappen pour Ziggo Sport, le diffuseur du Championnat du monde aux Pays-Bas. Le second était un peu meilleur et j'aurais pu me battre pour la pole, mais je n'ai aucune idée de ce qui est soudainement arrivé à Yuki et Checo devant moi." Le Batave n'a pas tardé à avoir l'explication du Japonais, qu'il n'a pas appréciée. Ce dernier a en effet expliqué avoir volontairement ralenti pour laisser le champ libre aux Red Bull. Dans les esses du secteur 2…

Tsunoda était en balade

"C'est vraiment l'endroit le plus stupide pour faire ça, lui a rétorqué Verstappen. J'ai pensé que quelqu'un était sorti, j'ai automatiquement levé le pied avec toute cette poussière. Là, j'ai perdu 0"2. J'aurais été à 0"1 du chrono au lieu de 0"3. Quand on sait que c'est fichu, on tente de passer en force dans le dernier secteur et ça n'aide pas." Et de conclure, insistant : "Ce fut dramatiquement mauvais en Q3."

Les oreilles de Yuki Tsunoda ont sifflé sur ce coup-là mais ce n'était qu'un acompte. Car Christian Horner, qui d'ordinaire laisse le conseiller Helmut Marko se déchaîner à coup de propos lapidaires, n'a pas pu se retenir de livrer le fond de sa pensée. "Je pense qu'on a été Tsunodé, a lâché le directeur d'équipe de Red Bull Racing. Les deux pilotes étaient en avance, Max de 0"25. Je ne comprends pas pourquoi Tsunoda se baladait sur cette partie du circuit. C'est décevant car ça impacte les deux pilotes."

Une supériorité "envolée"

Néanmoins, ce ne fut là qu'une partie du problème. Chez Red Bull Racing, chacun a reconnu s'être engouffré dans une impasse technique en qualification. "Nous n'avions tout simplement pas de grip et dans notre tour de préparation nous n'avons pas généré assez de température dans les pneus", a concédé Max Verstappen, qui s'est plaint à plusieurs reprises d'un train arrière inefficace.

"C'était un très bon coup de bluff de la part de Mercedes, a dit Helmut Marko à Sky Sports. Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont été soudainement bien plus rapides en Q2, alors que Red Bull a échoué à progresser. Nous ne sommes pas parvenus à amener les pneus dans la bonne fenêtre de température."

"Sans l'incident (de Tsunoda), P2 était atteignable, peut-être même la pole position", a ajouté le manager de 78 ans. Et de conclure sur la nouvelle réalité avec laquelle Red Bull va devoir composer en course : "La supériorité qui était là s'est envolée. Ça va être une course difficile."

