Rétrospectivement, les mots de Toto Wolff ont aujourd'hui une résonnance particulière. "Nous avons maintenant une bonne voiture que nous comprenons mieux qu'avant. L'avantage est que nous n'avons rien plus rien à prouver", avait lâché le patron de Mercedes F1 avant le 18e rendez-vous de la saison. Dans le rapport de force médiatique, le jeu des petites phrases renvoyées comme un boomerang à Red Bull, cette affirmation était passée pour une provocation, qui n'en était pas une. Samedi, son équipe l'a prouvé en opérant un retournement de situation spectaculaire face aux Red Bull lors de la qualification du Grand Prix de la Ville de Mexico.

Tenues à 0"4 des RB16B autrichiennes lors des essais libres 2 vendredi, et même 0"6 lors des essais libres 3 samedi, les W12 ont inversé la tendance comme rarement en monopolisant la 1re ligne avec Valtteri Bottas et Lewis Hamilton samedi.

Le premier à s'en avouer surpris a été le Britannique. "Nous ne pensions pas avoir la vitesse, verrouiller la 1re ligne est par conséquent assez spécial, a réagi à chaud le septuple champion du monde, au micro de Jenson Button, son ancien coéquipier de McLaren et champion du monde 2009. Ils étaient quelque chose comme 0"6 devant nous, mais quel que soit le déroulement de la séance, nous savions que nous serions mieux en qualification."

Effectivement, la montée en puissance a été soudaine. Valtteri Bottas a battu Max Verstappen de 0"061 lors de la Q1 et de 0"009 lors de la Q2, puis il a rejeté le Néerlandais à 0"350 lors de la Q3.

Une question de températures

"Naturellement, j'aurais aimé être en pole position mais il (Valtteri) a fait un tour fantastique, a poursuivi Lewis Hamilton. J'ai tout donné mais il a fait un meilleur boulot que moi. Il a si bien piloté lors des dernières courses, c'est génial pour l'équipe." Et surtout génial pour lui car l'équipe veut de faire rouler Bottas dimanche pour perturber la stratégie de Max Verstappen. Et lui intimer l'ordre de laisser sa victoire à l'Anglais au besoin.

"Nous ne sommes pas sûrs d'où nous avons trouvé la performance comparé à Red Bull, mais une fois lancés en qualification, nous avons eu un bon rythme. Je suis choqué comme chacun et nous l'acceptons volontiers !", a conclu LH44.

"Ce fut un tour sensationnel !, s'est exclamé de son côté Valtteri Bottas, auteur de sa 19e pole position en carrière, soit une de plus que son compatriote Kimi Räikkönen, qu'il remplacera l'an prochain chez Alfa Romeo. Mon premier run en Q3 a été spécialement bon. Je n'ai pas pu égaler les partiels lors de ma seconde tentative, mais honnêtement mon premier run en Q3 a été l'un de les meilleurs tours. C'est une bonne sensation ! En fait, ce matin la voiture était vraiment bien : nous manquions un peu de rythme sur le premier tour mais je pense que les températures plus élevées de l'après-midi ont joué en notre faveur. Nous avons aussi essayé de tout optimiser avec les pneus, les températures et le setup, et la voiture a été une joie à piloter !"

Tout s'est mis en place en Q3

"Ce sport continue de m'étonner !, a avoué leur patron, Toto Wolff à Sky Sport. Ça peut changer si vite d'une séance à l'autre. A Austin, nous avons dominé le vendredi et perdu la compétitivité. Ici, nous étions loin derrière en Q2 et nous avons débloqué le potentiel de la voiture et tout s'est mis en place. Nous nous préparions à être troisième et quatrième. Séance après séance, nous avons appris à comprendre la voiture. Red Bull n'a pas eu l'air de progresser au fil de la qualification."

"Nous avons mis en place le puzzle pièces par pièce au fil de la séance, s'est félicité le manager et copropriétaire de l'équipe. Cette 1re ligne montre le travail acharné que nous avons réalisé pour adapter notre voiture et le moteur aux défis de rouler en altitude. C'est vraiment agréable de voir comment Valtteri pilote en ce moment. Il a été incroyable en Turquie et il travaille si bien pour l'équipe. Quant à Lewis, un petit blocage de roue lui a coûté la pole position, mais P2 est une solide position pour démarrer."

Comme d'habitude, Andrew Shovlin a donné les meilleurs indices de la performances des W12. "Nous nous sommes battus avec la voiture un peu tout le week-end et les pilotes ne l'ont pas trouvé facile sur le tour entier, a commenté l'ingénieur en chef. Cela a rendu les choses difficiles pour savoir si nous devions changer notre approche pour garder notre plan. Les paramètres n'ont pas trop changé lors de la Q1 et de la Q2 , mais heureusement la Q3 a été très différente. Nous avons été finalement capables d'obtenir du grip des pneus 'tendre' et dans le même temps Red Bull a commencé à galérer un peu."

"C'est encourageant de voir notre Vmax aujourd'hui ; le moteur a l'air de bien fonctionner dans l'air léger grâce à un bon travail fait à Brixworth ces dernières semaines", a-t-il insisté.

