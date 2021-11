C'était le scenario auquel le staff de Mercedes n'avait pas pensé, même dans ses pires cauchemars. Avec ses deux W12 en 1re ligne, le patron Toto Wolff se demandait juste avant le départ quand intervertir les positions entre le poleman, Valtteri Bottas, et Lewis Hamilton, qui doit refaire 12 points au Championnat du monde sur Max Verstappen (Red Bull).

Ad

Grand Prix du Mexique Bottas poleman consigné, clean air, Verstappen en difficulté : le GP en questions IL Y A 17 HEURES

Les Red Bull étaient attendues comme dominatrices en essais et rien ne s'était passé comme prévu. Et les premières secondes du Grand Prix de la Ville de Mexico ont été du même tonneau, dimanche sur l'Autodrome Hermanos Rodriguez. Au coup d'envoi, Valtteri Bottas n'a pu bloquer Max Verstappen sur sa gauche et l'empêcher de le déborder pour s'engouffrer dans le virage n°1 en tête, après un run de 1 200 mètres très favorable au phénomène d'aspiration.

Mais restait encore une terrible déception à vivre chez les septuples champions du monde. Au premier freinage, le Finlandais s'est fait percuter et expédier en tête-à-queue par un Daniel Ricciardo (McLaren) fautif, et a repris la course en fond de peloton.

Parti de la 1re ligne, sur la partie sale, Lewis Hamilton a tenu sa place, et a logiquement viré derrière Max Verstappen pour entamer une course de poursuiveur pas vraiment dans ses plans, devant Sergio Pérez (Red Bull) et Pierre Gasly (AlphaTauri).

Grand Prix du Mexique Hamilton : "Je suis choqué comme chacun" IL Y A 18 HEURES