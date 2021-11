A quelle heure le départ est-il donné ?

A 20h.

Valtteri Bottas (Mercedes) va-t-il profiter de sa pole position ?

Le Finlandais va partir en tête du peloton pour troisième fois de la saison après Portimao et Istanbul. Au Portugal, il n'avait pas cédé sous la pression de Lewis Hamilton et avait viré devant son coéquipier au départ, mais il avait perdu ses moyens par la suite. En revanche, il avait livré une copie parfaite en Turquie.

Sur les phases de départ, ses stats sont enviables depuis Monaco, puisqu'il n'a jamais perdu de positions dans le premier tour par rapport à sa place sur la grille, excepté le strike dont il s'est rendu coupable en Hongrie.

Quel va être le premier moment chaud de la course ?

Le run entre la grille de départ et le premier freinage. Avec 811 mètres, il est même le deuxième plus long de la saison après Sotchi, et comprend une phase avec accélérateur à fond pendant 9"6. Bottas en est conscient, il sera une cible facile comme l'avait été Lando Norris (McLaren) en Russie. "Avec l'aspiration, les voitures derrière vont avoir des bonnes opportunités", a-t-il averti.

La solution qu'il envisage ? Un jeu d'équipe. "Au moins, en tant qu'équipe, c'est bon d'avoir deux voitures devant et j'espère que nous garderons nos positions", a-t-il confié. Dans l'ordre ou dans le désordre, l'essentiel étant de garder Max Verstappen (Red Bull) dans les rétroviseurs.

Le moteur Mercedes va-t-il tenir ?

La situation s'est considérablement améliorée de ce point de vue. Toto Wolff a assuré que son équipe avait trouvé une solution permettant d'espérer que de nouveaux changements d'éléments sur le moteur de Lewis Hamilton ne seraient pas forcément nécessaires d'ici la fin de la saison.

Preuve que les antennes de Brackley (châssis) et de Brixworth (moteur) ont bien avancé, le V6 allemand a surmonté avec succès - pour l'instant - le défi de l'altitude. "Nous avons assuré le coup en termes de refroidissement du moteur. Mais la marge était toujours faible ici", a expliqué Toto Wolff après la qualification.

Et d'ajouter, surtout, que la place de ses W12 en 1re ligne était une sécurité supplémentaire. "Nous sommes en meilleure position à présent avec de l'air frais", a-t-il souligné.

Bottas consigné ?

Red Bull fait tout pour mettre Max Verstappen dans la meilleure situation possible et Toto Wolff n'a pas l'intention d'être en reste à ce niveau-là. "Je suis un compétiteur dans l'âme et je trouve toujours ce genre de décisions décevantes, d'une certaine façon, mais elles sont parfois nécessaires", a-t-il expliqué. "Nous allons d'abord en discuter avec Valtteri et Lewis car ce sont eux que cela concerne et ensuite on verra si la situation nous y oblige."

Il ne faudrait même pas s'étonner que VB77 s'efface assez vite pour permettre à LH44 de rouler dans du "clean air" et le mettre aussi à l'abri d'un undercut de Max Verstappen (Red Bull).

Max Verstappen peut-il retrouver une Red Bull efficace en course ?

Le Néerlandais n'a aucune garantie là-dessus. Il s'est plaint samedi d'une monoplace qui glissait beaucoup et ça risque d'être le cas sur les 71 tours au programme dominical.

Pierre Gasly (AlphaTauri) peut-il être plus qu'un outsider ?

Brillamment qualifié cinquième à 0"114 de Sergio Pérez, le vainqueur du Grand Prix d'Italie 2020 peut prendre la place du n°2 de Red Bull dans le rôle de soutien à Max Verstappen. "C'est une de nos meilleures qualifications de l'année, a-t-il dit. Etre 0"3 devant les Ferrari et les McLaren, ça ne nous arrive pas souvent. Je suis vraiment heureux d'être juste derrière les Mercedes et les Red Bull, c'est un exploit pour nous."

S'il ne peut suivre le rythme de la Red Bull n°11, il roulera pour combler les 10 points que séparent AlphaTauri d'Alpine, cinquième du championnat du monde Constructeurs.

Ferrari de retour sur le podium ?

Du championnat des constructeurs, c'est l'objectif de l'équipe italienne qui en a les moyens. Elle ne se trouve qu'à 3,5 points de McLaren et pourra compter sur Carlos Sainz (6e) et Charles Leclerc (8e) qui prennent en tenaille la McLaren de Daniel Ricciardo.

L'autre MCL35M partira 18e et Leclerc devra juste se concentrer sur son pilotage pour compléter le résultat d'ensemble des rouges. "En essais, je n'ai jamais réussi à trouver les bonnes sensations dans la voiture, a pesté "Charlot", samedi. J'ai fini par les trouver en qualifications. La première et la deuxième parties étaient très bonnes, mon premier essai dans la troisième aussi. Puis à mon deuxième et dernier essai en Q3, j'ai fait une erreur qui m'a coûté tout le bon travail fait avant. Je suis déçu de moi et je vais faire en sorte que ça ne se reproduise pas. (...) Sans mon erreur, j'aurais au moins pu m'approcher de Pierre (Gasly)."

Quel potentiel pour Alpine ?

Fernando Alonso est sorti dès la Q1 mais il part 12e avec le jeu des pénalités. Si l'Espagnol peut s'ouvrir la porte des points assez facilement, ce sera plus compliqué pour Esteban Ocon, qualifié 15e mais 19e au départ à cause d'un changement de moteur. "On va pousser pour essayer de profiter d'incidents devant nous et de voitures de sécurité pour remonter dans le Top 10", a prévenu le Français.

Y aura-t-il beaucoup de dépassements ?

Malgré une ligne droite de 1020 mètres, le tracé reste surtout sinueux et les opportunités rares. "La piste est statistiquement le troisième place plus faible nombre de dépassements sur les dernières années", rappelle Mercedes.

Quelle stratégie pour la course ?

"Sans aucun doute un arrêt", annonce Pirelli, en raison notamment du coût élevé d'un pistop en termes de temps (22 secondes).

Pour couvrir les 71 tours, les pilotes partis en "medium" passeront au type "medium" vers le 23e tour, si l'on se fie au plan de course victorieux de Lewis Hamilton en 2019.

