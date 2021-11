Ça n'a pas démarré comme prévu à Mexico. Alors que l'on attendait Red Bull, autoproclamée équipe à battre à 2.285 mètres d'altitude dans la capitale mexicaine ce week-end, Mercedes a réalisé la meilleure mise en action vendredi sur l'Autodrome Hermanos Rodriguez, en postant Valtteri Bottas en haut de la feuille des temps, devant son coéquipier Lewis Hamilton.

Chronométré en 1'18"835 à la 35e des 60 minutes de tests avant d'être battu par Max Verstappen (Red Bull) deux minutes plus tard, le Finlandais a poursuivi son effort en pneus "tendre" pour abaisser son temps à 1'18"341 à la 43e minute, et rester définitivement hors d'atteinte. A l'aise lui aussi par une météo particulière (20°C dans l'air et 40°C sur la piste), son coéquipier britannique a fini à 0"076.

Supposées être avantagées par l'architecture du turbo de leurs V6 Honda, les RB16B n'ont pas croisé le fer jusqu'au bout. Pointé en tête aux 19e et 24e minutes, Max Verstappen n'a pas trouvé la fraction de seconde - 0"123 - pour se hisser à la hauteur du pilote de la W12 n°77, alors que son partenaire, le héros local Sergio Pérez, a connu quelques contrariétés dans son plan de travail qui lui ont valu d'échouer à 0"269.

Gasly en embuscade

Victime d'un bitume poussiéreux dans le dernier virage, "Checo" a fini en tête-à-queue avec un aileron arrière à moitié arraché à la 10e minute, ce qui l'a immobilisé au stand un long moment. Lancé dans un tour rapide, il a par la suite été gêné par son collègue de l'écurie B, Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Mais celui que toute une foule espère célébrer comme le premier Mexicain sur un podium dans un Grand Prix au Mexique - l'appellation officielle de l'événement ce week-end est Grand Prix de la Ville de Mexico - n'a pas été le seul fautif. Quelques secondes plus tôt, Charles Leclerc (Ferrari) était lui aussi parti à la faute au même endroit, avec des conséquence matérielles toutefois moins spectaculaires.

Pierre Gasly (AlphaTauri) déjà prêt à remplir le rôle de meilleur des autres avec son cinquième temps à 0"644, le reste de la meute à encaisser plus d'une seconde. Suivant un match Ferrari - Alpine des plus imprévus puisque Carlos Sainz, sixième, a précédé Fernando Alonso, son coéquipier Charles Leclerc et Esteban Ocon. Alors que Sebastian Vettel (Aston Martin) a complété le top 10.

Sur ce circuit où le compromis puissance / appuis aérodynamiques est déterminant, on peut remarquer que cinq des dix écuries ont rangé leurs monoplaces deux par deux.

A noter enfin que la valse des moteurs continue. Aston Martin et AlphaTauri ont officialisé les installations de quatrièmes moteurs et autres accessoires hors quota, notamment des turbo et des récupérateurs d'énergie MGUH, sur les bolides de Lance Stroll et Yuki Tsunoda, ce qui lui les enverra en fond de grille dimanche à 20h.

