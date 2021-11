En formidable racer, Max Verstappen a saisi la première chance qui s'est présentée à lui de battre les Mercedes de Valtteri Bottas et Lewis Hamilton, rivées en première ligne, dimanche. Dès le départ de du Grand Prix de la Ville de Mexico, le Néerlandais a réglé leur compter aux W12 du poleman Valtteri Bottas et son coéquipier Lewis Hamilton, dominateurs de la qualification la veille, dans une ambiance de stupeur.

Tapi sur le troisième emplacement de la grille de départ de la dix-huitième manche du Mondial, le pilote de la RB16B n°33 s'est calé dans l'aspi de la Mercedes n°77 du Finlandais, qui n'a pas songé un moment à obliquer vers la gauche pour lui barrer la route. Le run de 1200 mètres entre la pole position et le premier freinage de l'Autodrome Hermanos Rodriguez était le deuxième plus long de la saison, et comme pour Lando Norris (McLaren) à Sotchi, le natif de Nastola a offert un tremplin de choix à l'un de ses poursuivants.

Max Verstappen s'est ainsi posté d'entrée en tête pour ne plus jamais la quitter, excepté l'intérim assuré par son coéquipier Sergio Pérez au moment de passer au stand. Au virage n°1, Red Bull qui s'était senti humilié par le magistral coup de bluff de Mercedes le samedi après-midi, a même eu droit à un joli bonus lorsque Daniel Ricciardo (McLaren) a tamponné un coup de tampon à la seconde Mercedes. Un tête-à-queue plus tard, Red Bull jouait à deux contre un, avec Lewis Hamilton pris en sandwich entre ses deux machines.

Marko : "Il doit rester en dehors de ça"

Max Verstappen n'a pas eu de la chance, il a juste refait le coup d'Imola, où avait laissé sur place le poleman Lewis Hamilton et son collègue de travail Sergio Pérez. A partir de là, on se doutait de ce qui allait se passer, vu les faibles statistiques du circuit mexicain en matière de dépassements. Le Néerlandais, pas du genre à lâcher la proie pour l'ombre, n'a commis aucune erreur et géré les imprévus comme le restart du 5e tour, après les fracas du départ. Dès le virage n°13, à l'entrée du stade, il a faussé compagnie à son meilleur ennemi.

Pour le reste, il bordé tout ce qui pouvait l'être. Il a juste roulé à découvert quatre tours, entre le moment où Lewis Hamilton est passé au stand et où il l'a imité. "Pouvez-vous regarder le pneu avant gauche par rapport aux autres ?", a-t-il demandé à son ingénieur, Gianpiero Lambiase, au 44e passage.

Si, on oublie quand même quelque chose : sa prise de tête surréaliste avec Valtteri Bottas, relégué à un tour, qu'il a essayé de gêner dans sa tentative contre son meilleur tour à cinq boucles du but. "Il m'a ralenti", s'est plaint Bottas. "Il est sur ma trajectoire", a rétorqué celui que les Oranje surnomment "Super Max". Bottas a réglé l'affaire en passant au stand dans l'avant dernière boucle pour le déposséder assez sournoisement du point bonus, dont il n'a pas profité en raison de sa position hors des points. Un échange qui n'a en tout cas pas plu à Helmut Marko. "Il doit rester en dehors de ça, a regretté le conseiller sportif de Red Bull Racing. Le meilleur tour c'est bien, mais la victoire est la chose la plus importante."

"Le chemin est encore long"

Dans le tour d'honneur, son patron Christian Horner lui a d'ailleurs annoncé le carton plein, avant de préciser qu'il n'avait finalement pas empoché le 26e point en jeu. Qu'importe, le n°1 mondial, fort d'un petit matelas de 19 points d'avance, s'est volontiers prêté au cérémonial de l'ascenseur qui l'a hissé avec sa voiture sur l'estrade du podium, devant une foule galvanisée par la présence de "Checo" Pérez sur la troisième marche.

"Avoir Sergio avec moi sur le podium est génial, les fans ont toujours été incroyables ici !, s'est-il exclamé, avant de raconter sa course. Au départ, ce fut une belle bataille à trois, et il fallait juste essayer de freiner le plus tard possible, garder la voiture sur la piste. Quand j'ai viré en tête, ça a rendu ma course plus facile : j'ai pu me concentrer sur moi-même, sur ce que faisais."

Premier pilote trois fois au palmarès au Mexique, il a naturellement se prononcer sur la suite, ses espoirs de titre confortés. "Non, le chemin est encore long, a-t-il coupé. Bien sûr, ça à l'air de bien se présenter mais c'est encore trop long, mais j'attends le Grand Prix du Brésil avec impatience car j'ai de très bons souvenirs là-bas…"

Pas que des bons si l'on se souvient de sa victoire envolée en 2018 à cause d'une manœuvre inopportune d'Esteban Ocon (Force India). Mais cette impatience d'enchaîner est bien la preuve qu'il ne pense qu'au positif de chaque situation, lui qui n'a gagné qu'une fois à Sao Paulo, en 2019. Mais bien conscient qu'une nouvelle victoire lui donnerai un break d'avance sur Lewis Hamilton sur ce circuit réputé favorable à sa Red Bull.