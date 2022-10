Dans un tout autre monde que celui de la Formule 1, ce Grand Prix du Mexique aurait constitué un dilemme pour Red Bull. D'un côté, Max Verstappen court après le prestigieux record du plus haut pourcentage de victoires sur une saison. De l'autre, Sergio Pérez, décisif dans la quête de tous les titres remportés depuis l'année dernière, vise le succès d'une vie à domicile. L'écurie autrichienne, si dominante depuis le début de l'été, championne du monde depuis une semaine, dispose de tellement de marge sur la concurrence qu'elle pourrait être en mesure de choisir l'une ou l'autre de ces deux issues. Inutile de vous préciser qu'elle n'hésitera pas une seule seconde.

En F1, et peut-être plus encore au sein de l'entreprise aux Taureaux Rouges, il n'y a pas de place pour les actes de bonne grâce, quand bien même une victoire de "Checo" à Mexico générerait d'intéressantes retombées marketing. Dans une équipe de cette dimension, un pilote numéro deux le reste tant que le numéro un est encore en mesure de gagner. Qu'importe les enjeux, le lieu, la temporalité ou même le passé.

Dans son "malheur", Pérez n'est pas qu'un simple numéro deux. Il en est un capable de battre tous les autres numéro un. À trois Grands Prix du baisser de rideau, le Mexicain prétend encore à la deuxième place du championnat, derrière son coéquipier, ce qui constituerait une performance inédite pour l'écurie. Le tout en n'ayant gagné que deux courses, à Monaco et Singapour, les deux seules que le Néerlandais n'était pas en mesure de remporter à la régulière, si l'on excepte le thriller de Silverstone et les résultats plombés par les problèmes de fiabilité en début de saison.

Face à Hamilton, une défense exceptionnelle... qui n'a rien changé

"Checo n'essaie pas de se battre mais il donne son maximum, et cela peut mener à la victoire, comme ce fut le cas la saison dernière à Bakou, analysait le très franc Helmut Marko lors d'un entretien au magazine de la marque il y a quelques mois. C'est pour cela que Max et Sergio fonctionnent très bien ensemble."

C'est aussi pour cela que Red Bull a sauté sur l'occasion, fin 2020. Incapable de faire fructifier les promotions de ses jeunes pilotes au sein de son écurie-mère, le constructeur avait décidé de sauver la carrière du Mexicain. Parfois brillant "racer", souvent solide défenseur, toujours maître de la gestion de ses pneumatiques, "Checo" avait été performant et régulier avec Racing Point, avant d'être poussé dehors à la suite du rachat par Aston Martin. Un rebond inespéré pour le pilote de Guadalajara, même si la précarité de son contrat (un an) ne laissait que peu de doutes sur les contours de sa mission.

Checo is a legend", avait lâché Verstappen à la radio, après avoir refait une bonne partie de son retard sur le Britannique grâce à cet acte de bravoure. "L'année dernière, Pérez a été un serviteur incroyable pour l'équipe, soulignait Christian Horner, patron de l'écurie, lors d'une interview à Cambridge Union. Et puis il y a eu ce travail remarquable pour ralentir Lewis. Sans cela, Max n'aurait pas remporté le championnat." Pérez l'a parfaitement remplie, avec ce qui restera l'une des plus belles opérations défensives de l'histoire de ce sport, lors de l'ultime Grand Prix de la saison dernière face à Lewis Hamilton. "", avait lâché Verstappen à la radio, après avoir refait une bonne partie de son retard sur le Britannique grâce à cet acte de bravoure. ", soulignait Christian Horner, patron de l'écurie, lors d'une interview à Cambridge Union.."

Un bel élément de langage, puisqu'en réalité, la manœuvre s'était avérée bien moins décisive que les événements de la fin de course. Le service rendu n'a pas non plus permis à Pérez de changer sa condition, malgré la remise à zéro des compteurs. "Sergio est beaucoup plus à l'aise dans la voiture, notait Horner avant l'été. Il croit en lui-même et en sa capacité à devenir champion du monde." Voilà pour le discours de façade.

Plus tard, nous devrons parler

Dans les faits, le pilote de 32 ans a été prié de laisser passer Verstappen dès le Grand Prix d'Espagne, en mai dernier, et à deux reprises. "C'est vraiment injuste, mais OK", avait-il alors pesté dans son casque. "Je suis content pour l'équipe, avait-il ajouté après la victoire de son coéquipier. Mais plus tard, nous devrons parler."

Pérez et l'écurie ont bel et bien discuté, au point de s'accorder sur une prolongation de contrat de deux années supplémentaires cette fois-ci, juste après sa victoire à Monaco. Après cela, plus question de remettre en cause les consignes des patrons. À Bakou, deux semaines plus tard, le Mexicain a fait place à son voisin de box sans broncher. "À ce moment de la course, Max était plus rapide et tout pouvait arriver, a alors commenté Pérez. L'important était de sécuriser le doublé..."

Parfois, dans le passé, j'ai été jaloux vis-à-vis de mes coéquipiers, a-t-il admis lors d'un entretien au media LadBible. Bien sûr, on veut toujours gagner. Mais quand c'est votre voisin qui l'emporte, il faut lui donner du crédit, accepter qu'il ait fait mieux que vous. Entre Max et moi, il y a toujours une forme de fierté quand l'un ou l'autre gagne. Et c'est quelque chose de bien." Celui qui fut longtemps un pilote fier, égotique et prêt à flirter avec le danger pour battre son coéquipier - Ocon l'avait appris à ses dépens en Belgique, en 2017 - a fini par mettre de l'eau dans son vin. ", a-t-il admis lors d'un entretien au media LadBible.."

Et si le double champion du monde considère le Mexicain comme son "meilleur coéquipier", les bons mots face aux caméras ne deviendront pas des cadeaux sur la piste de Mexico. Même si Sergio Pérez a bien tenté un tout petit appel du pied avant l'antépénultième manche de la saison : "Mon objectif est de gagner mon Grand Prix national. Et je sais que j'ai la voiture et l'équipe pour le faire...".

Max Verstappen, Christian Horner et Sergio Pérez fêtent le titre "constructeur" de Red Bull Crédit: Imago

