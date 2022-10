Celle-là, il ne l'attendait pas. Légèrement en retrait au Mexique par rapport aux Mercedes, Max Verstappen (Red Bull) a tiré son épingle du jeu en Q3, samedi soir. Son chrono supersonique (1'17"775), acquis lors de sa dernière tentative rapide, lui a permis de doubler les Flèches d'argent de George Russell et de Lewis Hamilton. Ce dernier, à la recherche d'une pole position depuis décembre 2021, peut se satisfaire de cette troisième place puisqu'il bénéficiera de l'aspiration du champion du monde. Les Ferrari, sous-vireuses sur le circuit des Frères Rodriguez, ont déçu.

Triple vainqueur à Mexico, Max Verstappen (Red Bull) n'avait jamais signé la pole. Enfin si, c'était en 2019, mais trop bavard et vantard, le fantasque néerlandais l'avait perdue en conférence de presse lorsqu'il avait affirmé ne pas avoir ralenti dans une zone sous drapeau jaune.

Russell n'a pas confirmé

Trois ans plus tard, il a enfin conquis la position de tête au prix d'un superbe tour qu'il a sorti du fond de son chapeau dans les ultimes instants de la séance de qualification. Le double champion du monde a arrêté le chrono à 1'17"775 dans sa dernière tentative, laissant la Mercedes de George Russell à trois dixièmes.

Le Britannique avait dominé les essais et s'avançait en prétendant sérieux pour la première place. Mais pas autant que son coéquipier Lewis Hamilton. Bénéficiant d'un nouvel aileron avant, l'homme aux sept couronnes a signé les meilleurs temps des deux premières phases de la qualification.

A chaque fois pour moins d'un dixième : 58 centièmes sur Verstappen en Q1, 8 millièmes (!) sur Carlos Sainz (Ferrari) en Q2 ! Sa domination à Mexico City a vacillé lorsque son premier temps en Q3 a été annulé, Hamilton ayant joué avec les limites de la piste dans les virages 2 et 3. Son unique tentative lui a quand même permis de grimper en seconde ligne devant Sergio Pérez (Red Bull).

Le Mexicain est le plus déçu des deux. Il entretenait le rêve de décrocher sa première pole dans son antre, devant son public. Mais les applaudissements et les encouragements des siens n'ont pas suffi. Mal placé dans les deux premières phases (7e et 6e), Pérez a sorti un gros tour en Q3 qui l'a temporairement hissé au premier rang. La clameur s'est progressivement interrompue devant les prouesses de son coéquipier néerlandais, qui l'a finalement devancé de 0"353.

Ferrari absent des débats, Norris devant les Alpine

Mais où sont les Ferrari ? Sainz dans le Top 5, Charles Leclerc P7 derrière Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ! Les monoplaces rouges ont accusé le coup sur le circuit des Frères Rodriguez où elles manquent terriblement d'appuis. Voir l'arrière de la monoplace du Monégasque se dérober dans l'enchaînement des courbes rapides a été monnaie courante depuis le début du week-end, et même le principal intéressé admettait "un problème" sur sa monture.

Esseulé face aux deux Alpine en l'absence de Daniel Ricciardo (11e temps), Lando Norris (McLaren) a pris le dessus sur l'écurie tricolore, Fernando Alonso et Esteban Ocon refermant la première partie de la grille. Pierre Gasly (AlphaTauri), lui, est P14. Il n'a pas masqué son incompréhension au micro de Canal + alors qu'il luttait avec Bottas au début du week-end mexicain. Une nouvelle course galère, après sa 14e place à Austin et sa 18e position à Suzuka, s'annonce pour le Rouennais...

