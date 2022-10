Grand Prix du Mexique

A quelle heure la course démarre-t-elle ?

14 heures mexicaines, 21 heures françaises.

Max Verstappen (Red Bull) peut-il gagner ?

Il partira de la première place pour la 19e fois en carrière. Il en a converti 12 en victoires. Cette saison, un succès depuis la pole ne lui a échappé qu'une fois. C'était en Autriche. Pourtant, le Néerlandais, habituellement si sûr de lui, n'a pas crié victoire pour autant. "Il faudra prendre un bon départ", a-t-il conseillé, faisant référence à la longue ligne droite de plus de 800 mètres qui l'attend avant le premier freinage avec George Russell (Mercedes) et surtout Lewis Hamilton (Mercedes) à ses trousses...

D'ailleurs, combien de fois le poleman a-t-il transformé l'essai ?

Neuf en 21 éditions. Mais voir le poleman remporter le Grand Prix de Mexico n'est plus arrivé depuis 2016 et le succès de Lewis Hamilton (Mercedes) : Max Verstappen a mangé Sebastian Vettel (2017), Daniel Ricciardo (2018) et Valtteri Bottas (2021), et Charles Leclerc (Ferrari) a été délogé par Hamilton (Mercedes) en 2019.

Mercedes va-t-elle glaner son premier succès de la saison ?

Mexico est la plus grande opportunité de victoire de Mercedes depuis longtemps. Proches de la victoire la semaine dernière à Austin, les Flèches d'argent tirent le plein bénéfice de leur nouvel aileron avant qu'elles avaient déjà embarqué dans leurs valises aux Etats-Unis.

Taxé d'illégal, l'appendice a été revu et modifié. Il a ainsi joué un grand rôle dans la bonne tenue des monoplaces frappées du 63 et du 44 au Mexique. George Russell et Lewis Hamilton peuvent légitimement croire à la victoire finale à Mexico. Il s'agirait du premier succès pour le jeune Britannique, et du 104e pour le septuple champion du monde.

Pourquoi ce circuit est-il unique ?

Parce qu'il est le plus haut perché du calendrier ! Posé à 2 240 mètres d'altitude, le circuit des Frères Rodriguez offre des conditions uniques pour les pilotes et provoque un casse-tête incroyable pour les ingénieurs. Avec l'altitude, la densité de l'air est altérée.

Cette modification entraîne une réduction des appuis. La situation rêvée pour Mercedes, qui a terriblement souffert de la traînée et voit, donc, sa vitesse de pointe décuplée.

Pourquoi le duo Verstappen-Red Bull est si fort

Les Ferrari vers un week-end compliqué ?

Respectivement cinquième et septième, séparés par Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Carlos Sainz et Charles Leclerc ont connu une mauvaise séance de qualification. La faute à une monoplace sous-vireuse, qui a occasionné de nombreuses sueurs froides aux pilotes Ferrari.

L'écurie au cheval cabré est en retrait à Mexico et il faudrait un improbable retournement de situation pour la voir contester le succès à Red Bull ou à Mercedes.

Que peuvent espérer les Français ?

Pas grand-chose. Esteban Ocon (Alpine) a signé le dixième temps des qualifications. Sa mission principale sera d'embêter Lando Norris (McLaren), huitième, et le pousser à la faute afin de permettre à Alpine de porter l'estocade à l'écurie de Woking, qu'elle devance de 11 unités chez les Constructeurs.

Les perspectives de Pierre Gasly (AlphaTauri) sont moins réjouissantes. Le Rouennais est bloqué au 14e rang, derrière Yuki Tsunoda. Il fut incapable d'expliquer la baisse de performance de sa monture, alors qu'il se battait, en début de week-end, avec Valtteri Bottas (Alfa Romeo), P6 sur la grille de départ. Hors du coup et des points lors des deux dernières courses, le Français doit trouver le temps long dans l'écurie de Faenza...

Qui de McLaren ou Alpine prendra le dessus ?

Même si Lando Norris (McLaren) a devancé ses pilotes à la régulière, Alpine part avec une longueur d'avance. Les monoplaces bleues vont se blottir dans l'échappement du Britannique et la longue ligne droite avant la première boucle devrait leur donner l'occasion de prendre les commandes.

Norris sera livré à lui-même, étant donné que Daniel Ricciardo (McLaren) partira 11e. Moribond, l'Australien peut se rattraper en jouant les enquiquineurs de service en pressant Esteban Ocon (Alpine). Quoi qu'il en soit, de précieux points sont en jeu ce week-end, à trois courses du terme. A l'orée du Grand Prix du Mexique, la quatrième place se joue à 11 points...

Quelle stratégie pour la course ?

Selon les premières estimations, on s'acheminerait vers une course à un arrêt aux stands pour 71 tours à couvrir. Pierre Gasly (AphaTauri) l'a affirmé au micro de Canal +.

Le temps d'arrêt coûte 22 secondes. Trop long pour en faire deux. Sauf si...

