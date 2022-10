Et si Mercedes remportait sa première course de la saison au Mexique ? La question mérite d'être posée après les deux séances d'essais libres dominées par les Flèches d'argent et George Russell à l'Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico. Le Britannique a inscrit son nom au sommet de la feuille des temps pour la seconde fois du week-end, dont la dernière ce samedi soir en 1'18"399. Il a devancé son coéquipier Lewis Hamilton et le champion du monde Max Verstappen (Red Bull), respectivement relégués à 0"144 et 0"477.

Ad

Pour se faire, Russell a d'abord répondu à Carlos Sainz (Ferrari). L'Espagnol, qui fut le plus rapide lors des EL1, a été le premier à descendre sous les 1'20, mais le pilote de Mercedes a nettement raboté son temps (1'19"405 contre 1'19"884). Equipées d'un nouvel aileron avant qui semble "matcher" à merveille avec la piste glissante de Mexico, les W13 ont contré les Red Bull et les Ferrari, qui pensaient se disputer la victoire, une nouvelle fois, à trois Grands Prix du terme.

Saison 2021 Plafond budgétaire : Red Bull prend juste une amende, Verstappen garde son titre 2021 HIER À 14:34

A l'issue de l'ultime séance avant les qualifications (22 heures en France), durant laquelle les écuries ont usé de la gomme Tendres à 2 000 mètres d'altitude, les Flèches d'argent ont monopolisé les deux premières places et les meilleurs temps des trois secteurs. Russell s'est adjugé le premier (27"657) et le dernier (20"197), Hamilton venant lui contester la partie intermédiaire du circuit en 30"421.

Charles Leclerc (Ferrari), accidenté la veille sans gravité, a séparé les Red Bull en prenant le quatrième spot devant Sergio Pérez (Red Bull) et Sainz (Ferrari). La lutte pour les positions définitives sur la grille s'annonce dantesque puisque seulement 15 centièmes séparent le Mexicain de Valtteri Bottas (Alfa Romeo), huitième. Un cercle fermé auquel ne s'est pas joint Yuki Tsunoda. Le Japonais d'AlphaTauri s'est tenu à 1"483 du Finlandais, tandis qu'Alex Albon s'est invité dans le Top 10 avec sa Williams.

Dans la seconde partie du tableau, on retrouve les Français Esteban Ocon (Alpine) et Pierre Gasly. Moribonds, ils ont dû se contenter du 11e et du 15e rang. Pour Alpine, qui éprouve le plus grand mal à faire fonctionner son A522 au Mexique, il s'agit d'un avertissement sans frais. McLaren, son concurrent pour la 4e place des Constructeurs, a vu Norris signer le septième temps (1'19"317) tandis que Fernando Alonso est tombé en treizième position. Sebastian Vettel (Aston Martin) et Kevin Magnussen (Haas) ont refermé la marche.

Grand Prix des Etats-Unis Newey le génial "dinosaure" de la F1 : les titres de Red Bull, c'est lui 24/10/2022 À 10:45