Il a reniflé cette 104e position de tête jusqu'à son ultime run en qualification. Cette place dorée après laquelle il court depuis décembre 2021 et le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Lewis Hamilton (Mercedes) a échoué dans sa mission à Mexico, samedi soir.

Devancé par Max Verstappen (Red Bull) et George Russell (Mercedes), le roi des pole positions devra se contenter de la deuxième ligne pour la sixième fois de la saison, comme à Austin le week-end dernier. Jamais, en 2022, il n'a garé sa W13 sur les deux premiers emplacements.

Il semblait bien parti pour relancer son règne interrompu. Il fut en tête de la Q1 (avec des gommes usées) et de la Q2, sans toutefois réussir à larguer la concurrence (+0"053 sur Verstappen, +0"008 sur Carlos Sainz). Sa bonne étoile a cessé de briller au début de la dernière phase de qualification, celle qui définit la position définitive des 10 meilleurs pilotes.

Moins d'appuis et de traînée

Sa première tentative en 1'18"094 l'a provisoirement placé au troisième rang, à 0"147 du champion du monde néerlandais. Mais son meilleur chrono du week-end, établi après 4 minutes, a subitement disparu. Le Britannique a joué avec les limites de la piste aux virages 2 et 3, et il a perdu, rattrapé par la patrouille de la direction de course. Son unique run en Q3 s'est soldé par le troisième temps de la séance, derrière son coéquipier Russell, mais devant le héros local Sergio Pérez (Red Bull).

Interrogé par David Coulthard, Hamilton est resté positif dans les mots mais n'a pas masqué sa déception, qui se lisait d'ailleurs sur son visage : "Malheureusement, mon premier tour n'était même pas suffisant. Les Red Bull sont si rapides, mais je suis vraiment heureux de ce que l'équipe a montré. C'est notre meilleure qualification de l'année."

Pourquoi le duo Verstappen-Red Bull est si fort

Les Flèches d'argent ont atterri au Mexique avec un nouvel aileron avant qui colle aux spécificités du circuit des Frères Rodriguez. Posé à 2240 mètres d'altitude, il offre une diminution de la densité de l'air. Oui, et alors ? Cette baisse génère une réduction des appuis et, donc, de la traînée. Principale cause des souffrances de Mercedes en 2022. On comprend mieux pourquoi Russell a pris la tête des EL2 et EL3 et, plus généralement, la bonne tenue des monoplaces grises, érigées en prétendantes à la victoire finale à Mexico City.

800 mètres avant le premier freinage

Une raison de croire à un succès de Sir Hamilton, dimanche ? Oui car il bénéficie, en prime, du meilleur emplacement sur la grille. Plus de 800 mètres séparent la ligne de départ du premier virage, l'un des instants de vérité de la course. Le Britannique pourra donc profiter au maximum de l'aspiration du poleman avant le freinage. Max Verstappen (Red Bull) l'avait en tête dès son extraction de la monoplace : "On devra prendre un bon départ."

"C'est notre meilleure qualification de l'année. Cela montre que notre persévérance, sur le circuit comme à l'usine, a été récompensée", a d'abord analysé Hamilton. "Je suis assez heureux de partir de cette position dimanche", a-t-il glissé, sourire en coin. Relancé par Coulthard, il a conclu son intervention d'un énigmatique : "La route est longue jusqu'au premier virage..." Et le chemin vers son 104e succès plus court que jamais. Le dernier remonte... au Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021.

"Le GOAT des temps modernes m'a régalé"

