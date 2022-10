En abordant le week-end avec cette voiture, à cette altitude, nous savions que nous allions perdre pas mal de performances", a-t-il déclaré, reconnaissant que les performances aérodynamiques et moteur de l'équipe avaient souffert. Ils n'ont jamais été de la partie. Du moins pas longtemps. Nettement dominés par les Red Bull et les Mercedes, les pilotes Ferrari Charles Leclerc (6e) et Carlos Sainz (5e) vont tenter de rapidement oublier cette bien triste escale mexicaine . L'Espagnol, lui, s'attendait toutefois à vivre un week-end difficile. "", a-t-il déclaré, reconnaissant que les performances aérodynamiques et moteur de l'équipe avaient souffert.

Ad

Pour rappel, la ville de Mexico se trouve à plus de 2.000 mètres au-dessus du niveau de la mer et l'atmosphère raréfiée a un effet sur les turbos, les systèmes de refroidissement et les freins, tout en offrant moins de résistance à l'air. Comme de nombreuses équipes, Ferrari a dû baisser le régime de ses moteurs pour les préserver et assurer leur fiabilité, mais la Scuderia espère retrouver sa pleine puissance à Sao Paulo dans deux semaines pour le GP du Brésil.

Grand Prix du Mexique Verstappen boycotte Sky en raison d'un "manque de respect permanent" IL Y A 4 HEURES

J'ai eu l'impression que nous avons maximisé absolument tout

Pour le Team Principal Mattia Binotto, le week-end a tout simplement été "très difficile", encore plus "dimanche". "Cela commence à faire plusieurs courses que nous souffrons (...) Je suis convaincu que les pilotes ont souffert en conduisant. Nous n'avons pas beaucoup d'explications, et pas encore de réponses sûres. Ce n'est pas le résultat espéré, mais cette course nous servira pour le futur. Nous avions réagi après la Belgique, nous devrons cette fois réagir au Brésil, où Sainz pourrait changer de power unit", a-t-il confié.

Charles Leclerc, Carlos Sainz (Ferrari) au Grand Prix d'Italie 2022 Crédit: Getty Images

"J'ai eu l'impression que nous avons maximisé absolument tout et même si nous avons fait cela, nous sommes toujours à une minute de Max, ce qui est une énorme différence", a regretté Leclerc. "Donc nous devons chercher à améliorer nos mauvais jours parce que lorsque nous avons un mauvais jour, surtout le dimanche, c'est un très mauvais jour", a-t-il souligné.

Après des abandons consécutifs au Japon et aux États-Unis, Sainz était lui au moins heureux de voir le drapeau à damiers. "Nous étions à une minute, mais je n'ai pas terminé une course depuis un mois, alors c'était bien de le faire", a-t-il conclu.

(Avec AFP)

Grand Prix du Mexique Ils remettent ça : Alonso dévalorise les titres d'Hamilton, qui répond IL Y A 18 HEURES