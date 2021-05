Formule 1

"Bottas essaye d'être le nouveau Rosberg mais on a le sentiment qu'il n'y arrivera jamais"

LES FOUS DU VOLANT - Les Fous du Volant se penchent sur le rôle des coéquipiers d'Hamilton et Verstappen. Valtteri Bottas et Sergio Pérez sont clairement un ton en dessous. Que peuvent-ils apporter ? Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta en débattent. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.

00:13:36, il y a une heure